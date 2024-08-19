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        Haberler Bilgi Yaşam Eti Maden 264 sürekli işçi alımı yapacak! Eti Maden işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro nasıl?

        Eti Maden 264 sürekli işçi alımı yapacak! Eti Maden işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ETİ 264 işçi alımı yapacağını açıkladı. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 264 personelin alınacağı alımlar için başvuru şartları merak ediliyor. Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Peki Eti Maden işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:39
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        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 264 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Eti Maden işçi alımı detayları

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        TAŞRA TEŞKİLATINA LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 256 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

        Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 162 sürekli işçi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 62 sürekli işçi olmak üzere toplam 256 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

        Aşağıdaki tabloda belirtilen Lise Dengi Okul Mezunu 256 sürekli işçinin, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26.08.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

        Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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        ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        TAŞRA TEŞKİLATINA ÖNLİSANS MEZUNU 8 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

        Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 4 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 4 sürekli işçi, olmak üzere toplam 8 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

        Aşağıdaki tabloda belirtilen Önlisans Mezunu 8 sürekli işçinin, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26.08.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

        ETİ MADEN İŞLETMELERİ İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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