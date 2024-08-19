ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA TEŞKİLATINA LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 256 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 162 sürekli işçi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 62 sürekli işçi olmak üzere toplam 256 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen Lise Dengi Okul Mezunu 256 sürekli işçinin, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26.08.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.