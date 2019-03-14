Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.

KARA KUTU FRANSA'YA GÖNDERİLECEK

Fransa'nın Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi'ndan (BEA) yapılan açıklamada, Etiyopyalı yetkililerin, BEA'dan uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarının analiz edilmesi için talepte bulunduğu ifade edildi.

Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, Etiyopya'nın mevcut imkanlarla kara kutuyu analiz etme kapasitesinin olmadığını açıklamıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı.

ABD

Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu.

ABD Başkanı Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönüm olduğunun da farkında olduğunu söyledi.

GÜNEY KORE

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı filosunda 2 adet Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli Eastar Jte havayolu şirketine bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu.

SİNGAPUR

Singapur da Boeing 737'lerin uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Singapur Sivil Havacılık İdaresinin (CAAS) yayımladığı açıklamada, "Geçici olarak askıya alınma sürecinde CAAS, Boenig MAX 8'in Singapur’a geliş ve gidişlerinin güvenlik tehlikesi konusunda daha fazla bilgi toplayıp inceleyecek" denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti de, filolarında Boeing 737 Max tipi uçakları bulunan ülkedeki havayolu şirketlerinin bu uçak modelinin uçuşlarının durdurulması talimatını verdi. Vietnam Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 Max 8 uçağının kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu.

KANADA

Boeing 737'nin üreticisi olan ABD bu uçakların uçuş için güvenli olduğunu ifade ederken, Kanada da inceleme süreci bitene kadar Boing 737 MAX 8'lerin uçuşlara devam edeceğini açıkladı.

AVUSTRALYA

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), Boeing 737 Max 8 tipi uçakların uçuşlarının askıya alındığını duyurdu.

MALEZYA

Malezya, Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max tipi uçağın düşmesinin ardından, ülke genelinde tüm B737 Max operasyonlarını askıya aldı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan’da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

İNGİLTERE

İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından hava sahasını "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına kapattığını duyurdu.

NORVEÇ

Norveç hava yolu şirketi Norwegian Air de aynı tip yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda söz konusu uçaklardan 12 adet bulunduğu belirtildi.

ALMANYA

Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya hava sahasının Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş çıkışlarına kapatıldığı belirtildi.

RUSYA

Rusya'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan S7'den yapılan resmi açıklamada, Etiyopya'da 10 Mart'ta düşen Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kesin düşüş sebebiyle ilgili net raporlar ortaya çıkana dek filosunda bulunan 2 uçağın uçuşlarını geçici süreliğine askıya aldığı duyurdu.

FRANSA

Fransız Sivil Havacılık Yönetimi (DGAC) yaptığı açıklamada, Fransız havacılık şirketlerinin filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunmadığını ancak diğer şirketlerin bünyesindeki aynı modelin Fransız hava sahasına girmesini yasakladıklarını duyurdu.

HİNDİSTAN VE HONG KONG

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, B737 Max yolcu uçaklarının güvenli çalışmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınıncaya kadar uçuşlarının durdurulduğu ve hava sahasına girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Bu arada, Asya kıtasındaki bölgesel uçuşlar için önemli bir aktarma merkezi işlevi gören Çin'e bağlı Hong Kong Özel Yönetimi de B737 Max'lere hava sahasını kapattığını duyurdu.