İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.