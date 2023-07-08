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        Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride arandığı tespit edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya '4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi' ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 18:58
        Etkisiz hale getirilen teröristler truncu kategoride
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

        Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

        Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

        #Ali Yerlikaya
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