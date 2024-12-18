Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kapuska, kimilerimizin olsa da olur, olmasa da olur tariflerinden, kimilerimizin vazgeçemediği lezzetlerden biri. Küçükken "Yine mi kapuska?" sorusunun baş mimarı bu lezzet, büyüdüğümüzde değeri anlaşılan bir tada dönüşmüş durumda. Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Etli kapuska tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapuska besin değeri oldukça yüksek bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi kapuska, tam anlamıyla bir şifa deposu. Hastalıklardan korunmak için, kapuskanızı limon suyu ve acı biberle taçlandırabilirsiniz. Etli kapuska malzemeleri nelerdir? Etli kapuska tarifi nasıldır? Etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Etli Kapuska Malzemeleri

        Et, kapuska yemeğinin püf noktasıdır. Etin verdiği lezzet, lahananın yumuşaklığıyla birleşmekte ve ortaya karşı konulamaz bir lezzet çıkarmaktadır. Kimileri zeytinyağlı kapuska tercih etse de, etli kapuskanın lezzetinin bir başka olduğu aşikârdır. Hem içeriğindeki proteinle, hem de lahananın enfes aromasıyla besleyici bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Etli kapuska malzemelerini ve tarifini öğrenmek için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

        REKLAM
        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 20 dakika
        • Pişirme süresi: 38 dakika

        Malzemeler

        • 1 kilogram lahana
        • 400 gram kuşbaşı et
        • 1 yemek kaşığı (tepeleme) domates salçası
        • 1 adet orta boy kuru soğan
        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2,5 su bardağı sıcak su
        • 1 tutam tuz
        • 1 tutam pul biber

        Etli Kapuska Tarifi

        Etli kapuska tarifinde dikkat edilmesi gereken ilk detay lahana seçimidir. Çok sert bir lahana kullanmak, etli kapuskanın pişirme süresini uzatabilir. Bu sebeple yumuşak lahana seçmeye özen göstermek gerekir. İşte, etli kapuska tarifi:

        İlk olarak düdüklüde etleri bir miktar haşlayın. İnce doğranmış soğanları kavurun. Kavrulan soğana etleri ve salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. İnce ince doğradığınız lahanaları tencereye alın ve tencerenin kapağını kapatın. Orta kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin. (Lahanalar suyunu salana kadar) Süre sonunda tencerenin kapağını açıp, tüm malzemeleri karıştırın. Tencereye 2 buçuk su bardağı su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte lahanalar iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişme işlemi sonrası ocaktan alın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Etli kapuska yemeğiniz hazır. Afiyet olsun!

        REKLAM

        Etli Kapuska Nasıl Yapılır?

        Kapuska tarifleri arasında etli kapuska ayrı bir yere sahiptir. Hem etteki proteini almamızı hem de lahanadaki vitaminlerden faydalanmamızı sağlayan bir tariftir. Küçükken çoğumuzun burun kıvırdığı bu lezzet, aslında hastalıkların şifa kaynağıdır. Peki, etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska yapımı için gereken malzemelerin temeli lahana ve kuşbaşı ete dayanmaktadır. Ancak lezzetini baharatlardan alır. Etli kapuska için; lahana, kuşbaşı et, domates salçası, kuru soğan, zeytinyağı, tuz ve pul bibere ihtiyaç vardır. Malzeme yönünden bizi zahmete sokmayan etli kapuska, lezzetli ve kolay bir tariftir.

        • Düdüklüde kuşbaşı etler haşlanır.
        • Ardından ince doğranmış soğanlar kavrulur.
        • Kavrulan soğana etler ve salça eklenilir. Salçanın kokusu çıkana kadar pişirilir.
        • İnce ince doğranan lahanalar tencereye alınır ve tencerenin kapağı kapatılır. Yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirilir.
        • Ardından tencerenin kapağı açılır ve tüm malzemeler güzelce karıştırılır.
        • Son olarak tencereye sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber eklenir.
        • Ardından tencerenin kapağı kapatılıp pişirmeye bırakılır.
        • Lahanalar kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır ve lahanalar yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir.
        • Yemek piştikten sonra ocaktan alınıp sıcak servis edilebilir.

        Etli Kapuska Yapımı

        Önce etler, sonra soğanlar kavrulur. Kavrulan soğana, etler ve salça eklenip tekrar kavrulur. Tencereye lahana alınır ve kapağı kapatılarak pişirilir. Kapağı açılır ve tüm malzemeler karıştırılır. Son olarak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber eklenir. Tekrar kapağı kapatılır ve kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır ve yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir. Piştikten sonra ocaktan alınır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri