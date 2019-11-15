2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekizin'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

- B Grubu

Sırbistan-Lüksemburg: 3-2

Portekiz-Litvanya: 6-0

- H Grubu

Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk-Andorra: 2-2