2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.
A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.
Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.
Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekizin'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.
Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:
- A Grubu
İngiltere-Karadağ: 7-0
Çekya-Kosova: 2-1
- B Grubu
Sırbistan-Lüksemburg: 3-2
Portekiz-Litvanya: 6-0
- H Grubu
Türkiye-İzlanda: 0-0
Fransa-Moldova: 2-1
Arnavutluk-Andorra: 2-2
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