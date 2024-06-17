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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu puan durumu: İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan... - Futbol Haberleri

        İngiltere ilk maçları lider kapattı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. Sırbistan'ı yenen İngiltere ilk maçları lider tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:41
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        İngiltere ilk maçları lider kapattı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

        Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasında İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nda ilk maçlar oynandı.

        Grupta günün ilk maçında Slovenya, Danimarka ile 1-1 berabere kaldı ve her iki takımda 1'er puana razı oldu.

        Son finalist İngiltere ise Arena AufSchalke'de Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın tek golüyle rakibini mağlup eden İngiltere, grupta ilk maçlar sonunda avantajı sağladı.

        PUAN DURUMU

        İlk hafta maçlarının ardından C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G B M AG YG AV Puan
        İngiltere 1 1 1 1 3
        Danimarka 1 1 1 1 1
        Slovenya 1 1 1 1 1
        Sırbistan 1 1 1 -1
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