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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 final tarihi: Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları ne zaman bitiyor?

        EURO 2024 final tarihi: Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları ne zaman bitiyor?

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı gruptaki üçüncü maçlarla devam ediyor. A,B,C,D,E ve F grubunda oynanan son maçların ardından, EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlayacak. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan ve en iyi dört grupta yer alan üçüncüler de son 16 turuna katılmaya hak kazanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı tarihleri netlik kazandı. İşte EURO 2024 final tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:02
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        14 Haziran tarihinde başlayan EURO 2024 heyecanı grup maçları ile devam ediyor. Grup aşamasında son maçlar oynanırken, grup maçlarının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki ,"Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları ne zaman bitiyor? EURO 2024 finali ne zaman?" İşte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final tarihi...

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        EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 31 gün sürecek. 24 takımın mücadele edeceği turnuva, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

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        EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

        14 Haziran tarihinde başlayan EURO 2024’te grup aşaması 26 Haziran’da oynanacak mücadeleler ise sona erecek.

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        Son 16 turu 29 Haziran - 2 Temmuz

        çeyrek final 5-6 Temmuz

        yarı final 9-10 Temmuz

        final mücadelesi 14 Temmuz

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        AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

        A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

        B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

        C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

        D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya, Fransa

        E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

        F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

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