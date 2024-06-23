TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan tabloya göre; Süper Lig'de en yüksek harcama limiti (%30 sapma dahil) son şampiyon Galatasaray'a verildi. Sarı-kırmızılıların yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 Türk Lirası olarak açıklandı.

İkinci sırada 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Trabzonspor, 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL ile üçüncü olurken, Beşiktaş ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL ile dördüncü sırada yer aldı.

TFF en az harcama limitini ise Kasımpaşa'ya verdi. İstanbul ekibinin harcama limiti 320 milyon 642 bin 313 TL olarak açıklandı.