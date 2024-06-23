Transfer sezonu 2024-2025: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de yaz transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. Süper Lİg ekipleri yeni sezon öncesinde, TFF tarafından belirlenen transfer tarihleri arasında transferlerini tescil ettirebilecek. İşte 2024-2025 yaz transfer döneminin başlayacağı tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limiti ve yaz transfer döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. Süper Lig ekipleri transfer sezonu çercevesinde eksik bölgelerine takviye yaparak güçlendirebilecek. Peki, "Yaz transfer sezonu başladı mı, transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte transfer sezonu tarihleri...
2024 TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran- 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.
2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlarken 1 Haziran 2025'te sona erecek.
İŞTE HARCAMA LİMİTLERİ:
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan tabloya göre; Süper Lig'de en yüksek harcama limiti (%30 sapma dahil) son şampiyon Galatasaray'a verildi. Sarı-kırmızılıların yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 Türk Lirası olarak açıklandı.
İkinci sırada 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL ile Fenerbahçe yer aldı.
Trabzonspor, 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL ile üçüncü olurken, Beşiktaş ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL ile dördüncü sırada yer aldı.
TFF en az harcama limitini ise Kasımpaşa'ya verdi. İstanbul ekibinin harcama limiti 320 milyon 642 bin 313 TL olarak açıklandı.