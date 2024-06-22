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        Haberler Bilgi EURO 2024 günün programında neler var? 22 Haziran'da hangi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi maçlar oynanacak?

        EURO 2024 günün programında neler var? 22 Haziran'da hangi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi maçlar oynanacak?

        Avrupa Şampiyonası heyecanı bugün de hız kesmeden devam ediyor. EURO 2024 coşkusunu anlık olarak takip etmek isteyenler bugünkü maçları kaçırmamak adına maç saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte 22 Haziran 2024 EURO 2024 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:26
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        1

        Bugün, 22 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. EURO 2024 heyecanı yurt genelinde sürerken bu akşam hangi maçların oynanacağı günün erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. Günün maçları arasında Türkiye-Portekiz maçı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        22 HAZİRAN EURO 2024 PROGRAMI

        Bugün EURO 2024 heyecanında Türkiye Milli Takımı da yer alıyor. 16.00'da oynanacak Gürcistan - Çekya maçının ardından 19.00'da Türkiye - Portekiz karşılaşması olacak.

        22.00'da Belçika - Romanya maçı oynanacak.

        3

        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

        EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

        18 Haziran'da gerçekleşen Gürcistan maçının ardından bugün (22 Haziran) Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, son maçına ise 26 Haziran'da Çekya ile çıkacak.

        4

        AVRUPA ŞAMPİYONASI PROGRAMI

        1. Grup Maçları: 14-18 Haziran

        2. Grup Maçları: 19-22 Haziran

        3. Grup Maçları: 23-26 Haziran

        5

        Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

        Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

        Yarı finaller: 9-10 Temmuz

        Final: 14 Temmuz

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