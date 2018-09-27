2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke bugün belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya ev sahipliği yapabilmek için yarışan Türkiye ile Almanya'nın temsilcileri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda sunumlar gerçekleştirecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarına başlayacak.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapacak.

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.

KİM OY KULLANACAK?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.

> Servet Yardımcı, Grindel ve Olsson oy kullanamayacak

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024 adaylığı seçiminde oy kullanamayacak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak. Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

'IRKÇILIĞA HAYIR' DİYEN UEFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

"Irkçılığa Hayır" mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, Almanya'daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi belirleyecek. Türkiye'nin EURO 2024'ün ev sahipliği sloganı olan "Birlikte Paylaşalım" ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor. UEFA'nın "Irkçılığa hayır" kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Almanya ise ırkçılık suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını bekliyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde ve sonrasında Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı. Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kamuoyunda yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekti. Bu süreçte Mesut'a yönelik en büyük baskı ise futbolcuya "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel'den geldi.

Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." ifadesini kullanarak Almanya'daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Bunun sonucunda Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kaldı.

Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler bunun üzerine Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları "#meTwo" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADİL BİR DEĞERLENDİRME BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye'nin tüm gerekli koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KOZU MODERN STATLAR

Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

ARTIK TÜRKİYE ZAMANI! UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Artık Türkiye zamanı, UEFA'dan değişime oy bekliyoruz. Turnuvayı düzenleme sırası Türkiye'de olmalı. Umut ediyorum ki UEFA değişim için oy kullanacak ve turnuvayı düzenleme hakkını Türkiye'ye verecek"

ADAYLIK DOSYASI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin EURO 2024'ü düzenlemek için hazırlayıp 26 Nisan 2018'de UEFA'ya sunduğu dosyada organizasyon ile ilgili statlar, ulaşım, hukuki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer alıyor.

Türkiye'nin UEFA EURO 2024 Adaylık Dosyası'na buradan ulaşabilirsiniz...

IRKÇILIĞI GÖLGESİNDE ALMANYA'NIN ADAYLIĞI

> Almanya, şansının etkilenmemesi için ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının üstünü kapatmaya çalışıyor.

> Holiganların olay çıkaracağı endişesiyle Almanya Milli Takımı'nın maçı başka bir stada alındı.

> Alman kamuoyunda EURO 2024 için heyecan yok.

> Taraftarlar Bundesliga'nın 5. haftasında da protestoları sürdürdü.

> Almanya'nın sicilinde rüşvet de var.

ALMAN FUTBOLUNDA EURO 2024 PROTESTOSU

Almanya'da geçen hafta oynanan lig maçlarında taraftar grupları, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel ve ülkenin EURO 2024 adaylığını protestolarla eleştirdi.

Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile Werder Bremen arasında oynanan lig maçında her iki takımın taraftarı, tezahüratlarla ve pankartlarla Almanya'nın EURO 2024 adaylığına karşı çıktı.

Almanya 2. Lig ekiplerinden Dinamo Dresden'in taraftarları ise Darmstadt ile oynadıkları karşılaşma sırasında, üzerinde, "Eurolarla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan değişim" ifadeleri yer alan bir pankart açtı.

Stuttgart'ın Fortuna Düsseldorf'u ağırladığı karşılaşmada ise taraftarlar, astıkları büyük pankartla DFB'ye tepki gösterdi. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, EURO 2024 için hazırlanan, "Futbol bizi birleştirir" sloganı değiştirilerek, "Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN ADAYLIK SERÜVENİ

Daha önceki 3 adaylığında başarılı olamayan Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra ise adaylıktan çekilmişti. EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012 ve EURO 2016'ya tek başına adaylık başvurusu yaptı.

> EURO 2008'de final oylamasında kaybetti

Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu. Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ve Rusya ise tek başlarına aday oldu.

Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi ve ilk tur oylamaya dahil edilmedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.

Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.

> EURO 2012'ye ilk kez tek başına aday oldu

Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu. EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı. Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

> EURO 2016'da 2 rakiple yarıştı

Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti. 24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu. İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından İsveç-Norveç ortaklığı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.

> EURO 2020'ye aday oldu, sonra vazgeçti

Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) da aday oldu. TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.

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