Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te E Grubu ilk maçları tamamlandı! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te E Grubu ilk maçları tamamlandı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçlar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'te E Grubu ilk maçları tamamlandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçlar tamamlandı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Romanya ile Ukrayna, Belçika ile Slovakya karşılaştı.

        Günün ilk maçında Romanya, Münih Futbol Arena'da yapılan maçta Ukrayna'yı Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Gaziantep FK'li Denis Draguş'un kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

        İkinci karşılaşma ise Frankfurt Arena'da Belçika ile Slovakya arasında oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakayı Slovakya, Ivan Schranz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

        Bu sonuçların ardından Romanya, averajla liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçı üç puanla kapatan Slovakya ise ikinci sıraya yerleşti.

        REKLAM

        İLK MAÇLARA HATALAR DAMGA VURDU

        E Grubu'nda oynanan iki maça da yapılan kritik hatalar damga vurdu.

        Real Madrid'de başarılı bir sezon geçirerek turnuvaya formda gelen kaleci Andriy Lunin, Romanya müsabakasında 2 hata yaparak takımının mağlubiyetine neden oldu.

        Slovakya müsabakasında ise yıldız kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun hatası Belçika'nın geriye düşmesine neden oldu.

        PUAN DURUMU

        E Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G B M A Y Av. P
        1. Romanya 1 1 3 3 3
        2. Slovakya 1 1 1 1 3
        3. Belçika 1 1 1 -1
        4. Ukrayna 1 1 3 -3

        İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI

        E Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

        21 Haziran Cuma:

        16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

        22 Haziran Cumartesi:

        22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?