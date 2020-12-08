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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH),2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,5 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 küçüldü.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,5 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,2'lik düşüş gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,7, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 15,9, Belçika'da yüzde 11,4, Almanya'da yüzde 8,5 artış yaşandı. Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış kaydedildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 11,7, AB de yüzde 11,3'lük rekor seviyelerde küçülmüştü.

EURO BÖLGESİ'NDE İSTİHDAM ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ARTTI



Avro Bölgesi’nde istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),19 üyeli Avro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerine göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 geriledi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi'ndeki istihdam oranları verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı çeyreklik yükselişi gösterdi.

İstihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 3 gerilemişti.