Reuters

Avrupa Merkez Bankası ( ECB) Başkanı Christine Lagarde Euro Bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı 2020'de büyük ihtimalle yüzde 8 ile yüzde 12 aralığında daralacağını söyledi.

ECB'den daha önce yapılan açıklamada ekonominin yüzde 5 ile yüzde 12 aralığında daralabileceği ifade edilmişti. Lagarde bugün katıldığı bir etkinlikte koronavirüsün ekonomik etkilerinin "hafif" olacağının düşünüldüğü senaryonun artık mümkün gözükmediğini; "orta" ve "ağır" senaryoların gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi.