        Haberler Spor Basketbol EuroBasket 2025'te İtalya, Fransa, İsrail ve Slovenya son 16'da! - Basketbol Haberleri

        EuroBasket 2025'te İtalya, Fransa, İsrail ve Slovenya son 16'da!

        EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı. C Grubu'nda İtalya 16 turuna yükselmeyi garantiledi. D Grubu'nda ise İsrail, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Giriş: 03.09.2025 - 00:58 Güncelleme: 03.09.2025 - 00:58
        İtalya, Fransa, İsrail ve Slovenya son 16'da!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.

        Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.

        C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup eden İtalya, üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

        D Grubu'nda ise ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda'yı 87-79 mağlup eden Slovenya ve Belçika'ya 92-89 üstünlük kuran İsrail, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        - C Grubu

        Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80

        Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93

        İtalya-İspanya: 67-63

        - D Grubu

        Belçika-İsrail: 89-92

        İzlanda-Slovenya: 79-87

        Fransa-Polonya: 83-76

        SEKİZİNCİ GÜN PROGRAMI

        EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:

        - A Grubu

        14.45 Estonya-Portekiz

        18.00 Çekya-Letonya

        21.15 Türkiye-Sırbistan

        - B Grubu

        13.30 Karadağ-Büyük Britanya

        16.30 Litvanya-İsveç

        20.30 Finlandiya-Almanya

