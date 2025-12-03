Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 14. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 14. hafta heyecanı!

        EuroLeague'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla birlikte başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de 14. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 14. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 14. hafta müsabakaları, 4 Aralık Perşembe ve 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

        Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın parkeye çıkacak.

        Son maçında Monaco (Fransa) karşısında yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

        Geride kalan 13 haftada 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. sırada yer aldı. Oynadığı maçların 7'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan Real Madrid ise haftaya 10. basamakta girdi. Anadolu Efes, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

        REKLAM

        Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

        Organizasyonda 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan iki takımdan Fenerbahçe 8'inci, Olympiakos ise 6'ncı sırada bulunuyor.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 5 Aralık Cuma günü TSİ 22.15'te İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'i de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda haftaya 3. basamakta girdi.

        BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE 14. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

        YARIN:

        20.15 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

        21.30 Monaco (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

        22.45 Partizan (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

        5 ARALIK CUMA:

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Valencia Basket (İspanya)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.30 Baskonia (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı