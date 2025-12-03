EuroLeague'de 14. hafta heyecanı!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 14. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 14. hafta müsabakaları, 4 Aralık Perşembe ve 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın parkeye çıkacak.

Son maçında Monaco (Fransa) karşısında yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Geride kalan 13 haftada 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. sırada yer aldı. Oynadığı maçların 7'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan Real Madrid ise haftaya 10. basamakta girdi. Anadolu Efes, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Organizasyonda 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan iki takımdan Fenerbahçe 8'inci, Olympiakos ise 6'ncı sırada bulunuyor.