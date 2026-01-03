Habertürk
        Euroleague'de 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

        Basketbol EuroLeague'de 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:12
        Euroleague'de 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin!
        Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li oyuncu Wade Baldwin, EuroLeague'in 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

        Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

