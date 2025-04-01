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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 33. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 33. hafta heyecanı!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı ağırlarken; Anadolu Efes ise Kızılyıldız deplasmanında sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:58
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        EuroLeague'de 33. hafta heyecanı!
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        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 4 Nisan'da sahneye çıkacak.

        F.BAHÇE BEKO, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK

        Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alan İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

        ANADOLU EFES, KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA

        Anadolu Efes, 4 Nisan Cuma günü puan tablosunda 9. sırada yer alan Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

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        Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 6. sırada yer aldı.

        MAÇ PROGRAMI

        THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

        2 Nisan Çarşamba:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)

        3 Nisan Perşembe:

        20.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)

        20.00 Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        21.30 Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

        4 Nisan Cuma:

        21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

        21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

        21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        21.30 Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

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