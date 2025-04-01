EuroLeague'de 33. hafta heyecanı!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 4 Nisan'da sahneye çıkacak.

F.BAHÇE BEKO, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alan İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

ANADOLU EFES, KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA Anadolu Efes, 4 Nisan Cuma günü puan tablosunda 9. sırada yer alan Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. REKLAM Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 6. sırada yer aldı.