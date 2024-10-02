EuroLeague'de en çok kupa kazanan başantrenör Obradovic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takımın çalıştırıcıları içinde en tecrübeli ve başarılısı olarak Partizan'ın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi organizasyonda mücadele edecek takımların başantrenörlerine yer verildi.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 28. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasına ilk kez Partizan'la 1992 senesinde ulaştı.

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Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde 1992'nin yanı sıra 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.

Obradovic'e en fazla yaklaşan Messina Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, önemli rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu. Ülkesinin takımı EA7 Emporio Armani Milan'ı çalıştıran 65 yaşındaki başantrenör, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez olmak üzere toplamda 4 defa kazandı. Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 11 oldu. Messina 4, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman 3, Baskonia'nın başantrenörü Pablo Laso iki, Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, takımlarıyla birer kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ligdeki diğer 12 başantrenörün ise kupası bulunmuyor. REKLAM