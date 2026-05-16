        EuroLeague'de Final-Four hakemleri açıklandı!

        EuroLeague'de Final-Four hakemleri açıklandı!

        Atina'da 22-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek EuroLeague Final-Four organizasyonunda görev yapacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Final-Four hakemleri açıklandı!

        EuroLeague Finl-Four (Dörtlü Final) organizasyonda görev alacak hakemler belli oldu.

        EuroLeague'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Final-Four'da 8 hakem görevlendirildi.

        Organizasyonda Mehdi Difallah (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan), Milos Koljensic (Karadağ), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) ve Sreten Radovic (Hırvatistan) görev yapacak.

        Latisevs'in 12. kez görev alacağı Final-Four'da Lottermoser 11, Difallah 7, Radovic 5, Peruga 3 ve Nedovic 2. kez düdük çalacak. Kardum ile Koljensic ise Final-Four organizasyonda ilk kez yer alacak.

        EuroLeague Final-Four organizasyonunda 22 Mayıs Cuma günü Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia Basket-Real Madrid maçları oynanacak. Kazanan takımlar, 24 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

