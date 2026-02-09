Habertürk
        EuroLeague'de Ocak ayının MVP'si Sasha Vezenkov! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de Ocak ayının MVP'si Sasha Vezenkov!

        EuroLeague'de ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP), Olimpiakos'un forveti Sasha Vezenkov oldu.

        Giriş: 09.02.2026 - 20:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:59
        İşte EuroLeague'de Ocak ayının MVP'si!
        Organizasyondan yapılan açıklamada, "Olympiacos Piraeus'un forvet oyuncusu, kırmızıları 6-1'lik bir galibiyet serisine taşıyarak ve ligin bu sezon gördüğü en eksiksiz, verimli ve baskın oyunlardan birini sergileyerek, EuroLeague Basketbol Ocak Ayı MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerinde Aris, Barcelona ve Sacramento Kings formaları giyen 30 yaşındaki Bulgar basketbolcu, ocak ayında Avrupa Ligi'nde 23,6 sayı ve 6,7 ribaunt ortalaması yakaladı.

        Okul müdürü makam odasını koridora taşıdı

        ANKARA'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse (46), öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.   Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını art...
