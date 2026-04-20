        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de play-in başlıyor!

        EuroLeague'de play-in başlıyor!

        EuroLeague'de play-in karşılaşmaları yarın başlayacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Monaco'yu ağırlayacak. Barcelona da Kızılyıldız'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:02 Güncelleme:
        EuroLeague'de play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek play-in müsabakaları yarın başlayacak.

        Normal sezonu 7 ila 10. sırada bitiren takımlar, play-in maçlarında mücadele edecek.

        Ligi 7. sırada tamamlayan Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, sahasında normal sezonu 8. basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Telekom Center'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

        Günün diğer maçında ise sezonu 9. sırada noktalayan İspanyol takımı Barcelona, play-in'e 10. ve son basamaktan giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

        Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kazananı play-off'ta Valencia Basket ile karşılaşacak. Kaybeden tarafın ise play-off için bir şansı daha olacak.

        Barcelona-Kızılyıldız karşılaşmasını kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

