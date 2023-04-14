EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?



THY EuroLeague'de play-off eşleşmeleri bu akşam oynanacak son maçların ardından belli olacak.



Normal sezonu 6. ya da 7. sırada bitirmesi beklenen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun en muhtemel rakipleri ise İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'dan biri olması bekleniyor.