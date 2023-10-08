Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Eurolegue'de İsrail takımlarının maçları ertelendi - Basketbol Haberleri

        Eurolegue'de İsrail takımlarının maçları ertelendi

        Euroleague yönetimi, Euroleague'deki Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv ve Eurocup'taki Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail takımlarının maçları ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi. Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

        Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup’ta 11 Ekim günü İsrail’de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu