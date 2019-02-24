Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, özel bankacılık müşterileri için tasarladığı 14 ihtisas şubesinde, profesyonel bir kadro ile üst düzey standartlarda kişiye özel finansal çözümler sunuyor.

Müşteriler, özel bankacılık şubelerinde risk profillerine uygun olarak yapılandırılmış ürünlere ve geniş yatırım seçeneklerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda, İş Portföy Yönetimi AŞ tarafından sunulan portföy yönetimi hizmetinden de faydalanarak finansal piyasalardaki fırsatları kolay ve güvenli bir şekilde değerlendirme imkanı bulabiliyor.

Yatırımlarının büyüklüğü belirli bir miktara ulaşan ve nesiller arası güvenilir bir servet yönetimi imkanı elde etmek isteyen yatırımcılara yine İş Portföy Yönetimi aracılığıyla "Özel Fon" kuruluşu hizmeti sunuluyor.

Ödüller, Londra’da düzenlenen törende takdim edildi.