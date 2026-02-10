Canlı
        Haberler Spor Diğer European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul’da oynanacak - Diğer Haberleri

        European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul’da oynanacak

        Eueopean Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:16
        European Aquatics Challenger Cup müsabakaları İstanbul'da oynanacak
        Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye’den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C’de üst tura yükselmek için mücadele edecek.

        3 gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul’da Engin Bora Sutopu Havuzu’nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        Maç programı şöyle:

        13 Şubat 2026 Cuma

        20.00 ENKA SK - Carouge Natation

        14 Şubat 2026 Cumartesi

        19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation

        15 Şubat 2026 Pazar

        12.00 Galatasaray SK - ENKA SK

