European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul’da oynanacak

MHP lideri Bahçeli: "Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız" diyen Bahçeli, "MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer ... Daha Fazla Göster MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız" diyen Bahçeli, "MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster