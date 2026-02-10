European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul’da oynanacak
Eueopean Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye’den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C’de üst tura yükselmek için mücadele edecek.
3 gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul’da Engin Bora Sutopu Havuzu’nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şöyle:
13 Şubat 2026 Cuma
20.00 ENKA SK - Carouge Natation
14 Şubat 2026 Cumartesi
19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation
15 Şubat 2026 Pazar
12.00 Galatasaray SK - ENKA SK