Eurovision 2026 finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision Şarkı Yarışması finali hangi kanalda?
Eurovision 2026 finali için geri sayım sürerken, dünyanın dört bir yanındaki müzikseverler Eurovision şarkı yarışmasının yayın saati ve canlı izleme detaylarını araştırmaya başladı. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştiriliyor. Büyük final öncesinde "Eurovision 2026 finali ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Eurovision 2026 final tarihi...
Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision Şarkı Yarışması’nda final heyecanı yaşanıyor. Yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından gözler büyük finale çevrildi. Bu yıl Viyana’da düzenlenen organizasyonda 25 ülke sahneye çıkacak. Sosyal medyada da Eurovision performansları, sahne şovları ve finalist ülkeler gündem olurken, yarışmanın yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Eurovision finali ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eurovision hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?
Eurovision Song Contest 2026 Büyük Finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de düzenlenecek. Organizasyon Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Wiener Stadthalle Arena’da gerçekleştirilecek.
EUROVISION 2026 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Eurovision 2026 finali Türkiye’de televizyon ekranlarından canlı yayınlanmayacak. Yarışma, resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Avrupa’daki birçok ülkede ise ulusal yayıncı kuruluşlar organizasyonu canlı yayınlayacak.
EUROVISION 2026 NEREDE DÜZENLENİYOR?
Bu yılki organizasyon Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştiriliyor. Yarışmanın ana sahnesi ise Wiener Stadthalle oldu. Eurovision’un 70. yılı olması nedeniyle organizasyonda özel sahne şovları ve sürpriz performansların yer alacağı belirtiliyor.
EUROVISION 2026 FİNALİNDE KAÇ ÜLKE YARIŞACAK?
İki yarı finalin ardından finale yükselen 20 ülke ile birlikte “Big Five” ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra ev sahibi Avusturya da doğrudan finalde sahne alacak. Böylece büyük finalde toplam 25 ülke yarışacak.