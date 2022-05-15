Eurovision kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması Şampiyonu kim oldu?

Bu yıl İtalya'da gerçekleştirilen Eurovision 2022 kazananı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplamda 40 ülkenin yarıştığı, 25 ülkenin finale kaldığı Eurovision 2022, Youtube üzerinden 40 ülkede canlı yayınlanıyor. İşte 66. Eurovision Şarkı yarışması birincisi, finalistleri ve yarışmaya dair merak edilenler...

2022 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ÜLKE?

İtalya'da bu yıl 66'ıncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan ülke açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Her sene, ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' olarak tabir edilen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya direkt olarak dev finale katıldı. İşte finale kalan ülkelerin listesi;

EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

İsviçre

Norveç

Ermenistan

Yunanistan

İzlanda

Ukrayna

Litvanya

Moldova

Portekiz

Hollanda

EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Belçika

Çekya

Azerbaycan

Polonya

Finlandiya

Estonya

Avustralya

İsveç

Romanya

Sırbistan

2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

2021'de Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazanmıştı.