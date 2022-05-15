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Haberler Gündem Eurovision kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması Şampiyonu kim oldu?
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Eurovision 2022 Final: Eurovision kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Hangi ülke kaç puan aldı?

2022 Eurovision heyecanı devam ediyor. Tüm dünyada coşku ile izlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali bu akşam gerçekleştiriliyor. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali yaşanan Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülke merak ediliyor. Peki, 66. Eurovision finali: Eurovision şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, detaylar...

Eurovision kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması Şampiyonu kim oldu?

Bu yıl İtalya'da gerçekleştirilen Eurovision 2022 kazananı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplamda 40 ülkenin yarıştığı, 25 ülkenin finale kaldığı Eurovision 2022, Youtube üzerinden 40 ülkede canlı yayınlanıyor. İşte 66. Eurovision Şarkı yarışması birincisi, finalistleri ve yarışmaya dair merak edilenler...

2022 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ÜLKE?

İtalya'da bu yıl 66'ıncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan ülke açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Her sene, ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' olarak tabir edilen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya direkt olarak dev finale katıldı. İşte finale kalan ülkelerin listesi;

EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

İsviçre
Norveç
Ermenistan
Yunanistan
İzlanda
Ukrayna
Litvanya
Moldova
Portekiz
Hollanda

EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Belçika
Çekya
Azerbaycan
Polonya
Finlandiya
Estonya
Avustralya
İsveç
Romanya
Sırbistan

2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

2021'de Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazanmıştı.

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