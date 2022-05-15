Bu yıl İtalya'da gerçekleştirilen Eurovision 2022 kazananı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplamda 40 ülkenin yarıştığı, 25 ülkenin finale kaldığı Eurovision 2022, Youtube üzerinden 40 ülkede canlı yayınlanıyor. İşte 66. Eurovision Şarkı yarışması birincisi, finalistleri ve yarışmaya dair merak edilenler...
2022 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ÜLKE?
İtalya'da bu yıl 66'ıncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan ülke açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Her sene, ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' olarak tabir edilen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya direkt olarak dev finale katıldı. İşte finale kalan ülkelerin listesi;
EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI
İsviçre
Norveç
Ermenistan
Yunanistan
İzlanda
Ukrayna
Litvanya
Moldova
Portekiz
Hollanda
EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI
Belçika
Çekya
Azerbaycan
Polonya
Finlandiya
Estonya
Avustralya
İsveç
Romanya
Sırbistan
2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?
2021'de Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazanmıştı.
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