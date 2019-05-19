Eurovision 2019 birincisi kim oldu? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl finalinde 26 ülke sahne aldı. Şarkıcılar en güzel performanslarını sergileyerek izleyiciler tarafından oylama yapılmasını bekledi. Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.

EUROVISION BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision Şarkı yarışmasının 2019 yılı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşti. Yarışmacılar tek tek sahneye çıkarak şarkılarını söylediler. Oylama sonrasında en çok puanı alan Hollanda bu yılın şampiyonu oldu. Hollanda adına Duncan Laurence Arcade şarkısıyla sahne aldı.

EUROVISION 2019 BİRİNCİSİ DUNCAN LAURENCE KİMDİR?

Duncan de Moor bilinen adıyla Duncan Laurence, Hollandalı şarkıcıdır. Duncan, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil etti. Laurence müzik kariyerine Tilburg Rock Akademisi'nde başladı ve birçok okul grubunda çaldı.

1) Hollanda 492

2) İtalya 465

3) Rusya 369

4) İsviçre 360

5) Norveç 338

6) İsveç 332

7) Azerbaycan 297

8) Makedonya 295

9) Avustralya 285

10) İzlanda 234

11) Çekya 157

12) Danimarka 120

13) Slovenya 105

14) Fransa 105

15) Kıbrıs Rum Kesimi 101

16) Malta 95

17) Sırbistan 92

18) Arnavutluk 90

19) Estonya 86

20) San Marino 81

21) Yunanistan 71

22) İspanya 60

23) İsrail 47

24) Almanya 32

25) Belarus 31

26) United Kingdom 16