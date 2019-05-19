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Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu? Eurovision 2019 birincisi kimdir?

Eurovision 2019 şarkı yarışması birincisi kim oldu? Soruları güne damgasını vurdu. Dünyanın birçok ülkesinden katılan ünlü şarkıcıların seslendirdiği şarkıların yarıştığı Eurovision'da dün akşam kazanan isim belli oldu. Peki, Eurovision birincisi kimdir? İşte detaylar...

Eurovision

Eurovision 2019 birincisi kim oldu? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl finalinde 26 ülke sahne aldı. Şarkıcılar en güzel performanslarını sergileyerek izleyiciler tarafından oylama yapılmasını bekledi. Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.

EUROVISION BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision Şarkı yarışmasının 2019 yılı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşti. Yarışmacılar tek tek sahneye çıkarak şarkılarını söylediler. Oylama sonrasında en çok puanı alan Hollanda bu yılın şampiyonu oldu. Hollanda adına Duncan Laurence Arcade şarkısıyla sahne aldı.

EUROVISION 2019 BİRİNCİSİ DUNCAN LAURENCE KİMDİR?

Duncan de Moor bilinen adıyla Duncan Laurence, Hollandalı şarkıcıdır. Duncan, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil etti. Laurence müzik kariyerine Tilburg Rock Akademisi'nde başladı ve birçok okul grubunda çaldı.

1) Hollanda 492
2) İtalya 465
3) Rusya 369
4) İsviçre 360
5) Norveç 338
6) İsveç 332
7) Azerbaycan 297
8) Makedonya 295
9) Avustralya 285
10) İzlanda 234
11) Çekya 157
12) Danimarka 120
13) Slovenya 105
14) Fransa 105
15) Kıbrıs Rum Kesimi 101
16) Malta 95
17) Sırbistan 92
18) Arnavutluk 90
19) Estonya 86
20) San Marino 81
21) Yunanistan 71
22) İspanya 60
23) İsrail 47
24) Almanya 32
25) Belarus 31
26) United Kingdom 16

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