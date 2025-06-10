Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğu bildirmişti.

Bulgaristan'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğündeki gerekliliklerle uyumlu bulunduğu ifade edilen raporda, Komisyon değerlendirmesinin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı, düşük uzun vadeli faiz oranları, ödemeler dengesi, ürün, iş gücü ve finans piyasalarının entegrasyonu gibi çok çeşitli faktörleri içerdiği kaydedildi.

Bu yeni dönem Bulgaristan'ın ticaret akışlarını kolaylaştıracak ve Bulgaristan'a Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını belirleyen Yönetim Konseyi'nde bir koltuk kazandıracak. Ancak beklenen kazanımlara rağmen, Bulgaristan'daki birçok kişi şüpheci. Yaygın yolsuzluk, belirgin gelir eşitsizliği ve zayıf koalisyonlarla geçen dört yıllık bir siyasi kriz, yetkililere olan güveni azalttı. Birçok kişi, son on yılda katılan diğer ülkelerde olduğu gibi, geçiş sırasında fiyatlarda artış olmasından korkuyor.

DESTEKLEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ Avrupa Komisyonu'nun geçen ay yayınladığı Eurobarometer anketine göre, Bulgarların yüzde 50'si ortak para birimini desteklemiyor. Kasım ayında bu oran yüzde 46'ydı. Bulgaristan Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nden kıdemli araştırma görevlisi Petar Ganev, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ülkedeki kurumlara güvenmediğinizde, özellikle euroya geçiş söz konusu olduğunda, herhangi bir geçiş yapmak çok daha zor oluyor" dedi. ING’de Bulgaristan’ı takip eden bir ekonomist olan Valentin Tataru ise CNBC’ye yaptığı açıklamada, "En acil endişe, para birimi değişimi sırasında fiyatlarda bir artış olması, çünkü bazı işletmeler fiyatları yuvarlayabilir. Birçok Bulgar, euro bölgesi üyeliğinin, özellikle daha yoksul kırsal alanlarda, satın alma güçlerini aşındırabileceğinden endişe ediyor" dedi. Hükümet ise Çarşamba günü, geçişe olan güveni zedeleyebilecek uygulamaları önlemek için çalışacağını söyledi. Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, düzenlediği basın toplantısında, "Bulgaristan vatandaşları ve işletmelerinin bu dönemde haksız fiyat artışlarına izin verilmeyeceğinden emin olabilmeleri için fiyatlandırmayla ilgili sürekli izlemenin sağlanması önemlidir" dedi.