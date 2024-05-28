Ev hanımları dikkat! 36 bin lira maaş vaadiyle dolandırıyorlar

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, "Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş" paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.

"İŞİ BÜYÜTÜYORUZ" VAADİYLE KREDİ ÇEKTİRİP PARALARI KENDİ HESAPLARINA AKTARIYORLAR Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlara çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından birçok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor. Kargo ücretleri normal bir şekilde değil, 5 bin ile 10 bin lira arasında bir ücret talebi oluyor. Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde 'işi büyütürüz, siz iyisiniz' şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor" dedi. REKLAM

"REKLAMLARA İNANIP HİÇ KİMSE PARA VERMESİN" Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para yöntemine dahil olduklarının altını çizen Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Ev hanımı vatandaşlarımız bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplarda zaten daha önceden bilinen kara para aklama yöntemine dahil ediliyor. Bu kullanılan hesaplara giriş yapıldığında para, anında kripto paraya dönüyor ve mağdurun bu parayı geri alma şansı imkansız oluyor. Kiralık hesapta kullanıldığı için bu dolandırıcıların kim olduğunu da bulmak çok zor. Sosyal medya mecraları üzerinden verilen evde paketleme işlerinde verilen reklamlara kimse inanıp para vermesin. Çünkü daha önceden var olan bu işler dolandırıcılık yöntemine dönmüş olup direkt ev hanımlarını hedef almaktadır. Bu nedenle büyük mağduriyet oluşturmaktadır" şeklide konuştu.