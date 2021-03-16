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Ev hanımlarına emeklilik 2021! Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik 2021 aramaları sıklaştı. Emekli olmak isteyen ev hanımları 'Ev hanımları nasıl emekli olabilir?' Sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin bir yasa tasarı olduğu biliniyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...

Ev hanımlarına emeklilik 2021! Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Genç yaşta evlenen ve çalışma fırsatı bulamadan çocuk sahibi olan ya da ev hanımlığını tercih eden kadınlar 'Ev hanımları emekli olabilir mi?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev hanımları için emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek için neredeyse bütün vatandaşların en büyük arzusu haline almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir hamle geldi. Yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek.

Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir.

Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.

EV HANIMLARININ EMEKLİ OLABİLMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması

Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması

1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)

50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)

18 yaşından büyük olmak

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak

Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.

İLGİLİ YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler:

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Eşiyle 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son dakika gelişmesi! Ev hanımlarına emeklilik değerlendirmesi...
Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.

Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.

SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.

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