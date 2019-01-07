Geçtiğimiz yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükseltti. 3 milyar dolara yaklaşacak bu hedefe kilogram başı değeri yükselterek ulaşacaklarını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, aynı zamanda yeni pazarlara açılmayı istediklerini de ifade etti.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat fiyatının 3.20 dolar seviyesinde olduğunu ve dünyada yedinci sırada bulunduğunu belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, yapılacak çalışmalarla bu fiyatın yukarı çekilebileceğini kaydetti.



'FİYAT 3.5 DOLARA ÇIKABİLİR'



Türkiye'nin son derece kaliteli ürünler yapmasına karşın tasarım ve markalaşmadaki eksikliklerin fiyatın diğer ülkelere oranla düşük kalmasına neden olduğunu söyleyen Önder, bununla ilgili Ticaret Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ifade etti. Bakanlığın kendilerine ambalaj tasarımı desteği verdiğini anlatan Önder şöyle konuştu: "İkincisi ürün tasarımında teşvik alabilir miyiz? Bakanlıkla bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Eğer tasarım ve ambalajda istediklerimizi yapabilirsek kilogram başına fiyatı 3.5 dolarlara çıkabiliriz. Bunun yanında ülke markası da önemli. İtalya dediğiniz zaman akla tasarım gelir, Almanya'da kalite gelir, Çin'de fiyat... Bizim de ülke markasını oturtmamız gerekiyor."



'GEÇEN YIL İHRACAT YÜZDE 9.8 ARTTI'



Geçtiğimiz yıl yüzde 9.8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Önder, 2019'da ise hedefi ihracatta yüzde 15 artış olarak koyduklarını kaydetti. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu hedefe ulaşabilmek için pazar çeşitliliği ve farklı pazarlama enstrümanlarına yöneleceklerini anlatan Önder, şunları söyledi:



"1980'li yıllarda en önemli iş üretmekti. Ama artık işin yüzde 10'u üretmek, kalanı ise pazarlayabilmek ve satabilmek.Biz de farklı pazarlama enstrümanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip B2B toplantılar düzenliyoruz. Müşterinin ayağına giderek ve birebir iletişim kurarak büyüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz organizasyonlarda ciddi satış başarıları elde ettik. Örneğin Polonya'ya ihracat yüzde 32, Fas'a yüzde 39, Kolombiya üzerinden girdiğimiz Latin Amerika bölgesine ihracat yüzde 61 arttı. Kolombiya'da 13 çevre ülkeden alıcıları ve toptancıları bir araya getirip bizim firmalarla eşleştirdiğimiz proje ile Ticaret Bakanlığı'ndan en iyi proje ödülü aldık. 2019'da Latin Amerika, Uzakdoğu ülkeleri ve Sahraaltı ülkelerini hedef olarak belirledik."



'DÜNYANIN SAKLAMA KAPLARI TÜRKİYE'DEN'



Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe toplam 170 ülkeye ihracatı olduğunun altını çizen Önder, değer olarak bakıldığında elektirkli ev aletlerinin ilk sırada olduğunu belirtti. Kilogram olarak ise plastik ürünlerin açık ara önde olduğunu ifade eden Önder, özellikle saklama kapları ve süzgeç gibi plastik ürünleri dünyanın tamamına yakınına ihraç ettiklerinin altını çizdi.



Devamlı olarak alternatif pazarları zorladıklarını ve bu stratejiye 2019 yılında da devam edeceklerini kaydeden Önder, " Bu kapsamda hedef odaklı ticaret heyetleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve strateji belirleniyor. Tüm alıcıların iletişim bilgileri belirlenip B2B görüşmeler ayarlıyoruz. İlk heyetimizi Fas'a yapacağız. Ardından İngiltere ve Fildişi Sahili'ne gideceğiz. Mayıs ayında ise Prag'da 14 Avrupa ülkesinden zincir market ve toptancıların geleceği bir Invitation Only etkinlliği düzenleyeceğiz. Yine bu yıl Latin Amerika, Hindistan, Kanada ve İstanbul'da da etkinliklerimiz olacak" dedi.



'SEKTÖR TAKIM OLMAYA BAŞLADI'



Sektörün büyüklüğü hakkında da bilgi veren Önder, iç pazarın yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Sektörün sadece 500 milyon dolar ithalatının olduğunu ve dolayısıyla 2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini vurgulayan Önder, "Bu rakamı sektör olarak birlikte hareket etme stratejisi ile daha da yukarıya çıkaracağız. Normalde bireysel olarak iyiydik ama takım olamıyorduk. Şimdi artık takım olmaya da başladık." dedi.



İhracatta en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu ve vadelerin pazara göre 90 güne kadar çıktığını kaydeden Önder, "Bizi yaşadığımız ekonomik sarmaldan sanayi ve ihracat çıkaracak, finansman da bunun en önemli ayağı. İhracatta güçlü ülkelerde çok iyi bir Eximbank sistemi var. Türkiye'de de Eximbank gayet iyi çalışıyor, hakkını yememek lazım ama biraz daha geliştirmek gerekiyor" diye konuştu.



'TİCARET HEYETLERİNDE THY'DEN İNDİRİM BEKLİYORUZ'

İhracatı artırma için yurt dışı pazarlara düzenledikleri ticaret heyetlerini anımsatan Önder, "Uçakta özellikle milli yapısından dolayı THY'yi tercih ediyoruz. Hem ihracatçı birliklerimiz hem bizler THY'den, İlker Aycı'dan yaptığımız heyetlerde indirim bekliyoruz." dedi. Önder, Bakanlığın kendilerine verdiği destekten söz ederek, kendilerine her anlamda çok yardımcı olduklarını dile getirdi.









GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ