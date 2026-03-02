Canlı
        Haberler Gündem Güncel Ev yangınında ortalık karıştı! | Son dakika haberleri

        Ev yangınında ortalık karıştı!

        Adana'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bu sırada evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları apartmana girmeye çalıştı. Emniyet güçleri havaya ateş açarak girişe izin vermezken, kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Giriş: 02.03.2026 - 15:57
        Ev yangınında ortalık karıştı!

        Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı.

        İHA'nın haberine göre polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Bu sırada evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmek istedi.

        O ANLAR KAMERADA

        Polis ekipleri vatandaşlara müdahale ederek binaya girişe izin vermedi. Uyarılara rağmen kalabalık grup içeri girmek isteyince polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı. Evde mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangında mahsur kalanların kurtarılma anı dron ile görüntülendi.

