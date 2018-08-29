Evde bakım aylığı alabilmek için üç şart aranıyor. Bunlar ailenin gelir durumu, hastanın sağlık raporu ve son olarak muhtaçlık durumu. Bu üç şarta göre bağlanan evde bakım aylığı E Devlet üzerinden ve SMS olarak sorgulanabiliyor. Her ay bankaya gitmeden paranın yatıp yatmadığını internet ortamında hızlıca sorgulayabiliyorsunuz. İşte e Devlet üzerinden ve SMS ile evde bakım aylığı ödeme bilgileri sorgulama işlemi...

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ

E Devlet ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı işbirliği ile e Devlet Kapısı üzerinden evde bakım aylığı sorgulamaları yapılabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama hizmeti ile engelli evde bakım ödemeri bilgileri görüntülenebiliyor. Sorgulama yapmak için e Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve e Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna yazmanız yeterli. (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu bağlantı linkini kullanabilirsiniz)

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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