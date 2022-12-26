Asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla net 8 bin 506 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşının ne kadar olacağı sorgulanmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı zammı ile ilgili detaylar...