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        Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir? Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

        Evde bakım maaşı, sağlık problemleri veya engellilik durumu nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere bakım veren yakınlarına, devlet tarafından verilen maddi destektir. Bu destek, bakıma muhtaç bireylerin aile ortamında daha iyi bakım alabilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım maaşı uygulaması, sosyal yardımlaşmanın önemli bir parçasıdır. Bu haber metninde, evde bakım maaşı almak için gerekli şartlar, başvuru koşulları ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:42
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        Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
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        Evde Bakım Maaşı Nedir?

        Evde bakım maaşı, ağır engelli veya kronik hastalığı bulunan kişilere evde bakan bakım veren yakına, belirli kriterler doğrultusunda devlet tarafından düzenli olarak ödenen aylıktır. Bu maaş sayesinde, bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesi artırılırken, ailelerin maddi yükü de azaltılmış olur.

        Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

        Ağır Engelli veya Bakıma Muhtaç Olmak Evde bakım maaşı alacak kişinin, engelli sağlık kurulu raporu ile en az %50 ağır engelli veya bakım ihtiyacı olan kişi olarak tespit edilmesi gerekir. Bakıma muhtaçlık, kişinin günlük yaşam aktivitelerini (yemek yeme, giyinme, tuvalet ihtiyacı, hareket etme vb.) tek başına yapamaması anlamına gelir.

        Yaş Sınırı ve Durumu Evde bakım maaşı her yaş grubundaki engelli birey için verilebilir ancak özellikle 18 yaş üstü engelliler için bu destek öne çıkar. Çocuklarda ise bakıcı için farklı sosyal yardımlar söz konusu olabilir.

        Gelir Kriteri Başvuruda bulunan hanenin aylık gelir durumu önemlidir. Aile bireylerinin toplam geliri, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 3’te 1’ini (yaklaşık 3.500 TL civarı) aşmamalıdır. Gelir seviyesi yüksek olanlar bu yardımdan faydalanamaz.

        Bakım Veren Kişinin Yakın Olması Evde bakım maaşı, bakımı yapan kişinin bakıma muhtaç kişiye yakınlık derecesine (anne, baba, kardeş, eş, çocuk gibi) bağlıdır. Başka bir deyişle, bakım veren kişinin aile bireyi olması gerekmektedir.

        Bakımın Evde Gerçekleşmesi Bakım alan kişinin, bakımın evde yapılıyor olması şarttır. Kurumda veya bakım merkezlerinde kalanlar için evde bakım maaşı verilmez.

        Başvuru ve Değerlendirme Süreci Başvuru, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sonrası sağlık kurulu raporu ve ev ziyareti gibi incelemeler yapılır.

        Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

        Kimlik fotokopisi (bakım alan ve bakım veren kişi için)

        Engelli sağlık kurulu raporu

        Gelir belgeleri (maaş bordrosu, sosyal yardımlar vb.)

        İkametgah belgesi

        Başvuru dilekçesi ve formu

        Diğer kurumların talep ettiği ek belgeler

        Evde Bakım Maaşı Miktarı ve Ödeme Şekli

        Evde bakım maaşı, devlet tarafından aylık olarak ödenir.

        2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşı miktarı yaklaşık 2.800 TL - 3.200 TL arasında değişmektedir.

        Ödemeler PTT şubeleri veya banka hesapları aracılığıyla yapılır.

        Evde Bakım Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Maaş alan kişinin durumunda değişiklik (engellilik oranı, bakım ihtiyacı, gelir artışı) meydana gelirse, bu durum kurumlara bildirilmelidir.

        Yanlış beyan veya usulsüz başvurular tespit edilirse, verilen destek geri alınabilir ve yasal işlem uygulanabilir.

        Bakım alan kişinin sağlık durumuna göre periyodik olarak yeniden değerlendirme yapılabilir.

        Kimler Evde Bakım Maaşı Alamaz?

        Bakıma muhtaç olmayan veya ağır engelli olmayan kişiler

        Geliri belirlenen sınırın üzerinde olanlar

        Bakımı ev dışında profesyonel kurumlarda verilenler

        Bakım veren kişi yakın olmayanlar veya bakımı düzenli sağlamayanlar

        Başvuruda gerekli belgeleri temin edemeyenler

        Evde bakım maaşı, ağır engelli veya bakıma muhtaç bireylerin aile ortamında daha iyi yaşam sürdürmelerini sağlamak için verilen önemli bir sosyal destek uygulamasıdır. Başvuru sahiplerinin sağlık durumları, gelir düzeyleri ve bakım koşulları detaylı olarak değerlendirilir. Bu desteğin amacı, bakıma muhtaç kişilerin ailede kalmasını kolaylaştırmak, bakım verenin üzerindeki maddi yükü azaltmaktır. Başvuru sürecinde tüm belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanması, düzenli bildirimlerde bulunulması, maaşın kesintisiz alınması açısından önemlidir.

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