Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir? Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı, ağır engelli veya kronik hastalığı bulunan kişilere evde bakan bakım veren yakına, belirli kriterler doğrultusunda devlet tarafından düzenli olarak ödenen aylıktır. Bu maaş sayesinde, bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesi artırılırken, ailelerin maddi yükü de azaltılmış olur.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Ağır Engelli veya Bakıma Muhtaç Olmak Evde bakım maaşı alacak kişinin, engelli sağlık kurulu raporu ile en az %50 ağır engelli veya bakım ihtiyacı olan kişi olarak tespit edilmesi gerekir. Bakıma muhtaçlık, kişinin günlük yaşam aktivitelerini (yemek yeme, giyinme, tuvalet ihtiyacı, hareket etme vb.) tek başına yapamaması anlamına gelir.

Yaş Sınırı ve Durumu Evde bakım maaşı her yaş grubundaki engelli birey için verilebilir ancak özellikle 18 yaş üstü engelliler için bu destek öne çıkar. Çocuklarda ise bakıcı için farklı sosyal yardımlar söz konusu olabilir.

Gelir Kriteri Başvuruda bulunan hanenin aylık gelir durumu önemlidir. Aile bireylerinin toplam geliri, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 3’te 1’ini (yaklaşık 3.500 TL civarı) aşmamalıdır. Gelir seviyesi yüksek olanlar bu yardımdan faydalanamaz.

Bakım Veren Kişinin Yakın Olması Evde bakım maaşı, bakımı yapan kişinin bakıma muhtaç kişiye yakınlık derecesine (anne, baba, kardeş, eş, çocuk gibi) bağlıdır. Başka bir deyişle, bakım veren kişinin aile bireyi olması gerekmektedir. Bakımın Evde Gerçekleşmesi Bakım alan kişinin, bakımın evde yapılıyor olması şarttır. Kurumda veya bakım merkezlerinde kalanlar için evde bakım maaşı verilmez. Başvuru ve Değerlendirme Süreci Başvuru, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sonrası sağlık kurulu raporu ve ev ziyareti gibi incelemeler yapılır. Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler Kimlik fotokopisi (bakım alan ve bakım veren kişi için) Engelli sağlık kurulu raporu Gelir belgeleri (maaş bordrosu, sosyal yardımlar vb.) İkametgah belgesi Başvuru dilekçesi ve formu Diğer kurumların talep ettiği ek belgeler Evde Bakım Maaşı Miktarı ve Ödeme Şekli Evde bakım maaşı, devlet tarafından aylık olarak ödenir.