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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ağustos: Evde bakım maaşları ödendi mi, erken yatar mı?

Her ay düzenli olarak ayın 15'inde hasta, engelli ve yaşlıların bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen ödemenin yapıldığı illerin listesi merak ediliyor. Peki, 13 Ağustos bakım parası yatan iller hangileri, erken ödenir mi? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ile e-devlet sorgulama ekranı...

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  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    Temmmuz zammı sonrası artan evde bakım maaşlarının ne zaman ödeneceğine ve yatacağı illerin listesine ilişkin aramalar hız kazandı. "Evde bakım maaşı yatırıldı mı, erken ödenecek mi?" soruları yanıtını ararken 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranını sizler için haberimizde paylaştık. İşte 13 Ağustos bakım parası yatan iller...
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Hemen belirtelim ki evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos listesi belli olmadı. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 
  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Ağustos 2022 zamlı evde bakım parası ne kadar, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım parası/maaşı e-devlet sorgulama ekranı

    Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

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