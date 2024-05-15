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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası: 15 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani 10 Nisan öncesinde başlamıştı. Şimdi ise gözler 15 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller listesinde. Peki 15 Mayıs 2024 Çarşamba Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:33
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        Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak duyuru sonrasında, mayıs ayı evde bakım maaşları hesaplara yatırılacak. Peki 15 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

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        EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

        Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

        Evde bakım maaşı yatan illerin bugünden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani 10 Nisan öncesinde başladı. Ancak Mayıs ayında ödemeler diğer aylarda olduğu gibi ayın 15'inden itibaren başlayacak. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için illere göre birkaç gün sürebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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