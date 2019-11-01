Evde balmumu maskesi tarifi, nasıl yapılır?

Balmumu maskesi; cildi toksinlerden arındırarak kırışıklıkların hafifletilmesini sağlamaktadır. Hücreleri harekete geçirerek, cildin yenilenmesini sağlamaktadır.
Balmumu Maskesi Tarifi
- 2 yemek zeytinyağı ile cilde ve kırışıklıkların bulunduğu bölgelere kan dolaşımını hızlandırmak için masaj yapılır.
- Ardından 1 su bardağı balmumu ısıtılır ve ılıması beklenir.
- İnce pamuklu bir bezin burun ve göz kısmına denk gelen yerleri kesilir.
- Sonrasında ılık olan balmumu içine batırılarak yüze kapatılır.
- Üzerine yine göz ve burun kısımları açık bir poşet ve havlu sarılarak sarılır.
- Yaklaşık 3 dakika bekletilir.
- Balmumunun ılık olmasına dikkat edilmelidir.
- Direk cilde temas ettiği için sıcak yüzünüzün yanmasına neden olabilmektedir.
- Süre sonunda maske çıkarılır ve yıkanmaz.
- Kuru bir havlu ile terleyen yüz silinir.
- Kırışıklara ve cildin yumuşamasına büyük katkı sağlamaktadır.
Haftada 1 kere uygulanabilmektedir.
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