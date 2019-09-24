Gülümsemeyi kolaylaştıran diş sağlığı ve temizliği herkes için istenilen bir durumken, tükettiğimiz gıdalar, sigara alışkanlığı, sık tüketilen çay ve kahve yüzünden fırçalansa bile beyaz kalmayabiliyor. Diş rengini genel olarak belirleyen, genetik, beslenme alışkanlığı ve kötü alışkanlıklardır. Bazı durumlarda kişi sigara kullanmamasına, çay, kahve tüketmemesine rağmen dişte lekelenme yaşayabilmektedir. Dişlerin daha beyaz görünmesi için uygulanacak birkaç teknikle, olduğundan daha beyaz bir görüntü sağlanabilmektedir.

Karbonat İle Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Herkes tarafından bilinen, karbonatla diş beyazlatma tavsiye edilen bir yöntem değildir. Karbonat uzun süre ve sık kullanıldığında diş minelerine büyük ölçüde zarar verebiliyor. Zorunlu durumlarda, fırça kullanmadan parmağımızla karbonat diş yüzeyine uygulanabilir. Fırça karbonatın etkisini güçlendirerek, diş minesine zarar vereceği için parmak ile uygulamak daha sağlıklı bir yöntemdir.

İşaret parmağınızı ıslatarak, karbonata batırın ve dairesel hareketlerle diş yüzeyini ovalayarak uygulayabilirsiniz.

Çilek ile Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Çilekte bulunan asit sayesinde, dişe uygulandığında dişi beyazlatır. Bunu için yapmanız gereken, olgun bir çileği püre yapıp, diş fırçanızın üzerine sürün ve dişlerinizi dairesel hareketlerle fırçalayın. Fırçalama işlemi bittikten sonra ılık su ile ağzınızı çalkalayın. Bu uygulamadan sonra dişlerinizdeki beyazlık fark edilir derecede artacaktır.

Limon Kabuğu ile Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Limon içerdiği asitlerden dolayı birçok hastalıkta şifa kaynağıdır. Kabukları da diş beyazlatmada gözle görülür farklar yaratır. Limonu rendenin ince tarafıyla rendeledikten sonra, suyunu sıkın ve bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi çok sık yapmak dişlere ve diş etlerine zarar vereceği için haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.