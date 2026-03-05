Canlı
        Evde çıkan yangında facia yaşandı!

        Evde çıkan yangında facia yaşandı!

        Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında facia yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Tuncay Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Evde çıkan yangında facia yaşandı!
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Tuncay Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zengin'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

