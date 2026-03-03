Evde güveç nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı güveç tarifi

EVDE GÜVEÇ TARİFİ

Güveç tek bir yöreye ait sayılmaz; Anadolu’nun pek çok bölgesinde yapılan, yerel malzemelere göre şekillenen geleneksel bir yemektir. Ancak toprak kapta yavaş pişirme kültürünün en güçlü şekilde korunduğu yerlerden biri Nevşehir ve çevresidir.

Malzemeler

600 gram kuşbaşı dana ya da kuzu eti

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet orta boy patates

1 adet havuç

2 adet domates rendesi ya da 1 su bardağı doğranmış domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

Evde güveç yaparken lezzeti belirleyen temel nokta etin doğru mühürlenmesi ve sebzelerin sıralı biçimde eklenmesidir. Önce etler oda sıcaklığına getirilir. Geniş tabanlı bir tencereye sıvı yağ alınır ve iyice ısıtılır. Kuşbaşı etler tencereye tek seferde doldurulmaz, mümkünse iki partide eklenir. Bu yöntem etin suyunu salmadan yüzeyinin renk almasını sağlar. Etler her tarafı kızarana kadar çevrilir. Ardından küçük doğranmış soğan ve sarımsak eklenir, birkaç dakika kavrulur. Salça ilave edilir ve kokusu çıkana kadar karıştırılır.

Bu aşamada iri doğranmış havuç, patates ve biberler tencereye alınır. Domates rendesi eklenir. Tuz, karabiber ve kekik serpilir. Üzerine sıcak su dökülür. Karışım bir kez kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra ocak kısılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde pişirilir. Ön pişirmesi yapılan güveç, fırına dayanıklı bir kaba ya da toprak güvece aktarılır. Üzeri kapatılır ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45–60 dakika tutulur. Bu süre içinde et yumuşar, sebzeler sosla bütünleşir. Arada kontrol edilerek gerekirse çok az sıcak su eklenebilir. Fırından çıkan güveç 5 dakika dinlendirilir ve ardından servis edilir.

Evde yapılan güveçte acele edilmemelidir. Etin önce tavada renk alması, sebzelerin çok küçük doğranmaması ve fırında yavaş yavaş pişmesi aromayı derinleştirir. Doğru yöntemle hazırlandığında et lif lif ayrılır, sebzeler dağılmadan yumuşar ve ortaya yoğun soslu, sıcak bir ev yemeği çıkar. Güvecin kalori değeri kullanılan et türüne, sebze miktarına ve yağ oranına göre değişir. Evde sade şekilde hazırlanan etli sebzeli güvecin 100 gramı ortalama 120 ila 150 kalori içerir. Bir porsiyon (yaklaşık 250 gram) tüketildiğinde alınan enerji 300 ila 380 kalori aralığına çıkabilir. Kuzu eti kullanılan tariflerde bu değer biraz yükselir, dana etiyle hazırlanan güveçte ise daha dengeli olur. Patates miktarı arttıkça karbonhidrat oranı yükselir. Yağ eklemesi sınırlı tutulduğunda güveç nispeten hafif bir ana yemek sayılır. Sebze oranı fazla olan tariflerde kalori düşer, et ağırlıklı güveçte ise protein oranı artar. Porsiyon kontrolü yapıldığında dengeli bir öğün oluşturur ve yanında ağır yan ürünler eklenmediğinde besleyici bir ana yemek olarak tercih edilebilir.

DOĞAL GÜVEÇ PÜF NOKTALARI Doğal güveç hazırlarken lezzeti belirleyen en kritik noktalar et seçimi, mühürleme işlemi, sebzelerin doğrama biçimi ve pişirme süresinin aceleye getirilmemesidir. Öncelikle kullanılacak et mutlaka taze olmalıdır; kuzu eti daha kısa sürede yumuşar, dana eti ise biraz daha uzun pişirme ister. Etler pişirmeye başlamadan önce oda sıcaklığına gelmelidir. Soğuk et doğrudan tencereye girerse suyunu bırakır ve kızarma yerine haşlanma gerçekleşir. Geniş tabanlı tencere iyice ısıtılmalı, etler tek seferde doldurulmamalıdır. Parça parça eklemek yüzeyin hızlı renk almasını sağlar. Bu mühürleme aşaması güvecin iç dokusunu belirler. Ardından soğan ve sarımsak eklenir, salça mutlaka birkaç dakika kavrulur. Çiğ salça tadı güvecin tüm aromasını bozar. Sebzeler çok küçük doğranmamalıdır. Küçük kesilen patates ve havuç fırında dağılır, sosu bulandırır. İri parçalar hem şeklini korur hem yemeğe hacim kazandırır. Domates mümkünse taze kullanılmalıdır. Konserve tercih edilecekse suyu süzülmelidir. Baharatlar ölçülü eklenmelidir; güveçte esas tat et ve sebzeden gelir. Ön pişirme mutlaka yapılmalıdır. Tüm malzemeler çiğ halde fırına girerse et geç pişer, sebze erir. Tencerede kısa süre kaynatmak lezzetin birbirine geçmesine yardımcı olur. Fırın aşamasında kabın üzeri kapalı olmalıdır. Açık pişen güveçte üst yüzey kurur.