Evde kadayıf hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kadayıf hamuru tarifi
Tatlı tezgâhlarının en kırılgan ama en karakterli dokularından biri kadayıf. Çoğu kişi onu yalnızca hazır alınan bir ürün zannederken aslında mutfakta üretilebilecek en teknik hamurlardan biri olduğunu fark etmiyor. Un, su ve sabırla başlayan süreç doğru kıvam yakalandığında incecik teller halinde bambaşka bir forma dönüşüyor. Peki bu hassas yapı ev koşullarında gerçekten kurulabilir mi, doğru akışkanlık nasıl ayarlanır, tel tel ayrılmanın sırrı nerede saklı? Sizler için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.
Kadayıf gerçekten fabrikaya özgü bir ürün mü yoksa mutfakta üretilebilir mi? Göründüğünden çok daha basit malzemelerle hazırlanan bu hamur aslında teknik bir pişirme yöntemi gerektiriyor. Doğal içerikli, katkısız ve kontrollü bir alternatif arayanlar için evde kadayıf hamuru hazırlamanın detaylarını yazımızda derledik.
EVDE KADAYIF HAMURU NASIL YAPILIR?
Kadayıf çoğu kişinin hazır alınan bir ürün olarak bildiği, mutfakta yapılması zor sanılan bir hamur türüdür. Oysa mantığını kavradığınızda aslında ince krep dökmekten çok da farklı değildir. Temel prensip, akışkan bir hamuru çok ince iplikler halinde sıcak yüzeye temas ettirip anında kurutmaktır. Yani burada mesele tariften çok kıvam ve teknik kontrolüdür.
Evde kadayıf hamuru hazırlamak için profesyonel makinelere gerek yok. Kalın dipli bir tava, delikli bir şişe ya da sıkma torbası ve doğru kıvamlı hamur yeterlidir. Hamurun sıvı yapısı klasik hamurlardan daha akışkan olur; pankek hamurundan daha ince, boza kıvamına yakın düşünmek gerekir.
Hazırlanan hamur, kızgın fakat duman çıkarmayan yüzeye çok ince akıtılır. Bu aşamada amaç pişirmek değil kurutmaktır. Hamur yüzeye değdiği anda rengini değiştirmeden matlaşmalı ve birkaç saniyede lif lif ayrılmalıdır. Eğer kızarıyorsa tava fazla sıcaktır, yapışıyorsa yeterince kızgın değildir.
EVDE KADAYIF HAMURU TARİFİ
Malzemeler
Yapılışı
KADAYIF HAMURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kadayıfın başarısı tariften çok fizik kurallarına bağlıdır. Bu nedenle küçük detaylar sonucu dramatik biçimde değiştirir.
Hamur kıvamı en kritik noktadır. Yoğun olursa kalın dökülür ve tel formu kaybolur, fazla sıvı olursa yüzeye tutunmaz. Kaşıktan ince bir şerit halinde akmalı ve damla damla düşmemelidir.
Tava sıcaklığı sürekli sabit tutulmalıdır. Çok sıcak yüzey kadayıfı sarartır ve kırılgan yapar, düşük sıcaklık ise hamuru hamur bırakır. Doğru sıcaklıkta kadayıf beyaz kalır.
Sıkma hareketi bilekten yapılmalıdır. Kol hareketi kalın iplikler oluşturur, bilek hareketi ince ağ yapısı verir.
Kuruyan kadayıf nemli ortamda bekletilmemelidir. Aksi halde birbirine yapışır ve tatlı yapımında lif yapısını kaybeder.
Kullanılacak unun protein oranı da sonucu etkiler. Çok güçlü un kadayıfı sertleştirir, normal amaçlı beyaz un ideal sonuç verir.
EVDE KADAYIF TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Yapılışı
Önce şerbet hazırlanır çünkü kadayıf sıcakken şerbet soğuk olmalıdır. Şeker ve su kaynatılır, 10 dakika sonra limon eklenir ve ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.
Kadayıf telleri parmaklarla havalandırılarak açılır. Bu işlem tatlının kat kat olmasını sağlar. Eritilmiş tereyağı kadayıfın her yerine yedirilir.
Tepsiye kadayıfın yarısı bastırmadan yerleştirilir. Arasına ceviz veya fıstık serilir. Üst kat kadayıf konur ve avuç içiyle hafifçe bastırılır.
180 derece fırında üstü altın rengine dönene kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbet gezdirilir.
Dinlenme süresi en az 1 saattir. Bu süre kadayıfın çıtır kalmasını ve şerbeti dengeli çekmesini sağlar.
Bu işlemlerin ardından elde edilen tatlı dışı gevrek, içi lifli ve yağlı ama ağır olmayan bir yapı sunar. Evde yapılan kadayıfın en büyük farkı burada ortaya çıkar; tel yapısı daha canlı, aroması daha belirgin olur.