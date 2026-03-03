Canlı
        Evde kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kadayıf tatlısı tarifi

        Evde kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kadayıf tatlısı tarifi

        Kadayıf tatlısı, tel kadayıfın tereyağıyla harmanlanıp fırında kızartılması ve ardından şeker şerbetiyle buluşturulmasıyla hazırlanan geleneksel bir şerbetli tatlıdır. İçine genellikle ceviz ya da Antep fıstığı eklenir. Piştikten sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökülür ve dinlendirilerek servis edilir. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak dokuludur. Ev mutfağında da kolayca hazırlanabilir ve çay saatlerinde ya da misafir sofralarında sık tercih edilen klasik tatlılardan biridir.

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 16:21
        Evde kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

        Osmanlı mutfağında gelişmiş ve buradan çevre coğrafyalara yayılmıştır. Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu’da farklı yorumları bulunur. Tel kadayıfın bugünkü formuna kavuşması İstanbul merkezli saray mutfağı dönemine dayanır. Zamanla yöresel malzemelerle çeşitlenmiş, cevizli, fıstıklı ya da kaymaklı gibi farklı sunumlarla birçok ülkede benimsenmiştir. Günümüzde Türkiye başta olmak üzere pek çok bölgede yapılan kadayıf, Osmanlı mutfak kültürünün izlerini taşıyan klasik şerbetli tatlılar arasında yer alır. Peki, evde kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

        EVDE KADAYIF TATLISI TARİFİ

        Kadayıf tatlısının kalori değeri kullanılan tereyağı miktarına, iç harca ve şerbet yoğunluğuna göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 dilim kadayıf tatlısı (yaklaşık 100–120 gram) ortalama 350–400 kalori içerir. Enerjinin büyük bölümü kadayıftaki karbonhidratlardan, tereyağından gelen yağdan ve şerbetten gelen şekerden sağlanır. Cevizli ya da fıstıklı çeşitlerde bu değer biraz daha yükselir. Ev yapımı tariflerde yağ ve şeker oranı azaltıldığında toplam kalori bir miktar düşürülebilir. Şerbetli yapısı nedeniyle küçük porsiyonlarla tüketildiğinde daha dengeli olur, art arda birkaç dilim yenildiğinde günlük enerji alımı hızlı şekilde artabilir.

        Malzemeler

        Kadayıf için

        • 400 gram tel kadayıf
        • 150 gram tereyağı (eritilmiş)
        • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (isteğe bağlı fıstık da kullanılabilir)

        Şerbet için

        • 2,5 su bardağı toz şeker
        • 2,5 su bardağı su
        • Birkaç damla limon suyu

        Evde kadayıf tatlısı hazırlarken ilk adım şerbeti yapmaktır. Şeker ve su tencereye alınır, kaynamaya başladıktan sonra limon suyu eklenir ve yaklaşık beş dakika daha kaynatılır. Şerbet ocaktan alınır ve tamamen soğumaya bırakılır. Tatlının iyi çekmesi için bu aşama önemlidir. Tel kadayıf geniş bir kaba alınır ve elle didiklenerek lif lif ayrılır. Eritilmiş tereyağı kadayıfın üzerine gezdirilir ve her yerine eşit dağılması için iyice harmanlanır. Yağlanan kadayıfın yarısı fırın tepsisine bastırılarak yayılır. Üzerine ceviz içi serpilir ve kalan kadayıf tekrar üst kata yerleştirilir. El yardımıyla bastırılarak düzgün yüzey elde edilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık otuz dakika pişirilir.

        Pişme sırasında tepsi bir kez çevrilirse renk daha dengeli olur. Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbet gezdirilir. Tatlı şerbeti çektikçe yumuşar ve iç katmanlar aromayı emer. Oda sıcaklığında dinlendirilen kadayıf dilimlenerek servis edilir. Evde yapılan kadayıf tatlısı dışı hafif çıtır, içi yumuşak dokulu olur. Doğru yağ oranı, iyi didiklenmiş kadayıf ve dengeli şerbet sayesinde ev ortamında klasik pastane tadına yaklaşan sonuç elde edilir. Çay saatlerinde ya da misafir sofralarında rahatlıkla sunulabilecek şerbetli tatlı seçeneklerinden biridir.

        Kadayıf tatlısı yoğun şerbetli yapıya sahip olduğu için yanında daha ferahlatıcı ve dengeleyici eşlikçiler tercih edildiğinde tatlı çok daha rahat tüketilir. En klasik eşlikçi sade çaydır; çayın sıcaklığı şerbetin yoğunluğunu dengeler ve ağızda kalan tatlı tadı toparlar. Türk kahvesi de iyi bir alternatiftir, kahvenin acımsı aroması kadayıfın şekerli yapısıyla güzel uyum sağlar. Soğuk içecek olarak sade maden suyu ferah bir etki yaratır. Tatlı tabağına birkaç dilim portakal, mandalina ya da çilek eklemek şerbetin ağırlığını hafifletir ve meyvenin doğal asiditesiyle denge kurulur.

        Ev sunumlarında az miktarda kaymak ya da sade dondurma eşlik ettiğinde kadayıf daha yumuşak ve kremamsı bir lezzet kazanır. Bazı sofralarda kadayıfın yanına cevizli ya da fıstıklı küçük atıştırmalıklar eklenir, bu da doku çeşitliliği sağlar. Yoğurt ya da ayran özellikle ağır şerbetli tatlı sonrası mideyi rahatlatan bir seçenek olabilir. Doğru içecekler ve hafif meyve dokunuşlarıyla birlikte kadayıf tatlısı hem çay saatlerinde hem misafir sofralarında daha dengeli ve keyifli bir tatlı haline gelir.

        DOĞAL KADAYIF TATLISI

        Doğal kadayıf tatlısı hazırlarken lezzet ve kıvam büyük ölçüde kullanılan malzemelerin kalitesi ile uygulanan küçük detaylara bağlıdır. Öncelikle tel kadayıfın taze olması gerekir; bayat kadayıf pişerken sertleşir ve şerbeti dengeli çekmez. Kadayıf mutlaka pişirmeden önce elle iyice didiklenmeli, lif lif ayrılmalıdır, bu işlem tereyağının her tele eşit dağılmasını sağlar. Kullanılan tereyağı gerçek tereyağı olmalı, eritilirken kaynatılmamalıdır; fazla ısınan yağ aromayı bozar. Yağ kadayıfa yedirilirken bastırmadan, nazik hareketlerle harmanlanmalıdır. İç harç olarak ceviz ya da fıstık kullanılıyorsa çok ince çekilmemelidir, iri parçalar tatlıya hem doku hem aroma kazandırır.

        Tepsiye yerleştirirken alt kat mutlaka bastırılmalı, üst kat da düzgün biçimde kapatılmalıdır ki pişerken formunu korusun. Fırın önceden ısıtılmalı ve orta rafta pişirilmelidir, yüksek ısı kadayıfın üstünü hızlı kızartıp içini ham bırakabilir. Pişme sırasında tepsiyi bir kez çevirerek renk dengesi sağlanabilir. Şerbet mutlaka önceden hazırlanıp tamamen soğutulmalıdır, fırından çıkan sıcak kadayıfa soğuk şerbet döküldüğünde tatlı şerbeti daha dengeli emer. Şerbet döküldükten sonra tatlının üzeri kapatılmamalı, oda sıcaklığında dinlendirilmelidir; bu adım dış yüzeyin gevrekliğini korur.

        Servisten önce en az yarım saat bekletilirse iç katmanlar aromayı daha iyi çeker. Ev yapımı doğal kadayıf tatlısında katkı maddesi olmadığı için taze tüketmek en iyi sonucu verir. Bu ayrıntılara dikkat edildiğinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak, şerbeti dengeli çekmiş ve aroması temiz bir kadayıf tatlısı elde edilir.

