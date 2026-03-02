Canlı
        Haberler Yemek Yapma Evde kalamar nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kalamar tarifi

        Evde kalamar nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kalamar tarifi

        Deniz ürünleri denildiğinde akla gelen en özel lezzetlerden biri kalamardır. Özellikle dışı çıtır, içi lokum gibi yumuşak kızarmış kalamar, balık sofralarının vazgeçilmez başlangıçlarından biridir. Restoranlarda severek tüketilen bu lezzeti evde yapmak ise birçok kişiye zor ve riskli gelir. Oysa doğru teknik, uygun marine süresi ve birkaç püf noktası ile hem doğal kalamar hazırlamak hem de tam kıvamında sonuç elde etmek mümkün… Peki evde kalamar nasıl yapılır? Restoranlardaki gibi çıtır dış kaplama ve yumuşacık iç dokuya sahip bir evde kalamar tarifi, doğal kalamar ve kolay kalamar konuları ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda derledik. İşte kalamarın seçiminden temizlenmesine, marine edilmesinden kızartma tekniklerine kadar tüm detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 15:32
        Evde kalamar nasıl yapılır?

        Kalamarın Dünya Mutfağındaki Yeri

        Kalamar, yumuşakçalar familyasına ait bir deniz ürünüdür. Protein açısından zengin, düşük yağ oranına sahip ve oldukça besleyici bir besindir. Doğru pişirildiğinde son derece yumuşak olur; ancak yanlış teknik uygulanırsa lastik gibi sertleşebilir. İşte bu nedenle evde kalamar nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen konular arasındadır. Kalamar yalnızca Türk mutfağında değil, dünya mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde sıkça tüketilir. İspanya’da tapas kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan Calamares a la romana, halka şeklinde kızartılmış kalamarın en bilinen versiyonudur. İtalya’da ise deniz ürünlerinin birlikte kızartıldığı Fritto misto içerisinde kalamar önemli bir yer tutar. Yunan mutfağında da kızarmış kalamar, Ege kıyılarının en sevilen mezeler arasında yer alır… Görüldüğü gibi kalamar, dünya mutfağında yalnızca bir başlangıç değil kültürel bir lezzettir.

        Kalamarın Kullanım Alanları

        Kalamar sadece kızartılarak tüketilmez. İşte en yaygın kullanım alanları…

        • Kızarmış kalamar tava
        • Izgara kalamar
        • Fırında kalamar
        • Kalamar dolması
        • Deniz ürünlü makarnalar
        • Salatalar
        • Deniz mahsullü pizzalar

        Ancak en çok tercih edilen yöntemin ise çıtır kaplamalı kızartma versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Peki doğal kalamar tüketmek için evde kalamar nasıl yapılır? Kolay kalamar için gerekli püf noktalar yazımızın devamında….

        Evde Kalamar Tarifi

        Evde kalamar tarifi ile mükemmel sonuç alabilirsiniz. Bunun için belirli aşamalara dikkat ederek ilerlemelisiniz. İşte sırası ile kolay kalamar yapılışı…

        Kalamar Seçimi ve Temizleme

        Lezzetli bir sonuç için öncelikle taze kalamar seçmelisiniz. Taze kalamar seçmek için dikkat etmeniz gerekenler şöyle…

        • Parlak görünümlü olur
        • Hafif deniz kokar
        • Eti sıkıdır
        • Üzerinde yoğun yapışkanlık yoktur

        Eğer bütün kalamar aldıysanız şu şekilde temizleyebilirsiniz;

        • Baş kısmını gövdeden ayırın.
        • İç organlarını çıkarın.
        • Şeffaf omurga benzeri kısmı çıkarın.
        • Derisini soyun.
        • Halka halka doğrayın.

        Temizlenmiş kalamar aldıysanız doğrudan marine işlemine geçebilirsiniz.

        Kalamar Marine İşlemi

        Kalamarın sert olmaması için marine aşaması şarttır. İşte doğal kalamar hazırlamanın en önemli adımı…

        Gerekli Malzemeler

        • 500 gram kalamar
        • 1 çay bardağı süt
        • 1 çay kaşığı karbonat
        • 1 yemek kaşığı limon suyu

        Marine Yapılışı

        • Kalamarları geniş bir kaba alın.
        • Üzerine süt, karbonat ve limon suyunu ekleyin.
        • Elinizle 3–4 dakika hafifçe yoğurun.
        • Üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

        Bu işlem kalamar liflerini yumuşatır ve kızartma sonrası lokum kıvamı sağlar.

        Kalamarı Kızartma Aşaması

        Marine edilmiş kalamarları kızartma aşamasında doğru teknikle pişirmek gerekir.

        Gerekli Malzemeler

        • 1 su bardağı un
        • Kızartmak için sıvı yağ

        Yapılışı

        • Marine edilen kalamarları süzün.
        • Hafifçe una bulayın.
        • Yağı derin tavada iyice kızdırın (yaklaşık 180°C).
        • Kalamarları parti parti yağa atın.
        • 2–3 dakika içinde altın sarısı renk aldığında çıkarın.

        Kızartma sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri uzun süre kızartmanın kalamarı sertleştireceği konusu... Yüksek ısıda kısa süreli bir kızartma işlemi tercih etmelisiniz. Bu yöntemle restoran kalitesinde kolay kalamar yapabilirsiniz. Ancak kızartma ağır gelir diye düşünenlerdenseniz eğer fırında kalamar yöntemini tercih edebilirsiniz.

        Fırında Kalamar Yapılışı

        Daha hafif bir seçenek isteyenler için fırında pişirme yöntemi de uygundur.

        • Marine edilmiş kalamarları una bulayın.
        • Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
        • Üzerine hafif zeytinyağı gezdirin.
        • 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

        Bu yöntem kızartmaya göre daha az yağ içerir.

        Kolay Kalamar Yapmanın Püf Noktaları

        Evde kalamar nasıl yapılır sürecinden söz ettik. Evde kalamar tarifini bilmenin yanı sıra lezzetli ve doğal kalamar elde etmek için kolay kalamar tarifini bilmenin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Bu püf noktalara dikkat ederek yapacağınız kalamarlar oldukça lezzetli bir tat sunacak. Kolay kalamar yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar şöyle sıralanabilir;

        • Marine süresini kısaltmayın.
        • Yağ yeterince kızgın olsun.
        • Tavayı kalabalık yapmayın.
        • Kalamarı ince halka doğrayın.
        • Fazla kızartmayın.
