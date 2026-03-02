Evde kalamar nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kalamar tarifi

Kalamar, yumuşakçalar familyasına ait bir deniz ürünüdür. Protein açısından zengin, düşük yağ oranına sahip ve oldukça besleyici bir besindir. Doğru pişirildiğinde son derece yumuşak olur; ancak yanlış teknik uygulanırsa lastik gibi sertleşebilir. İşte bu nedenle evde kalamar nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen konular arasındadır. Kalamar yalnızca Türk mutfağında değil, dünya mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde sıkça tüketilir. İspanya’da tapas kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan Calamares a la romana, halka şeklinde kızartılmış kalamarın en bilinen versiyonudur. İtalya’da ise deniz ürünlerinin birlikte kızartıldığı Fritto misto içerisinde kalamar önemli bir yer tutar. Yunan mutfağında da kızarmış kalamar, Ege kıyılarının en sevilen mezeler arasında yer alır… Görüldüğü gibi kalamar, dünya mutfağında yalnızca bir başlangıç değil kültürel bir lezzettir.

Kalamar sadece kızartılarak tüketilmez. İşte en yaygın kullanım alanları…

Kızarmış kalamar tava

Izgara kalamar

Fırında kalamar

Kalamar dolması

Deniz ürünlü makarnalar

Salatalar

Deniz mahsullü pizzalar

Ancak en çok tercih edilen yöntemin ise çıtır kaplamalı kızartma versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Peki doğal kalamar tüketmek için evde kalamar nasıl yapılır? Kolay kalamar için gerekli püf noktalar yazımızın devamında….

Evde Kalamar Tarifi

Evde kalamar tarifi ile mükemmel sonuç alabilirsiniz. Bunun için belirli aşamalara dikkat ederek ilerlemelisiniz. İşte sırası ile kolay kalamar yapılışı…

Kalamar Seçimi ve Temizleme

Lezzetli bir sonuç için öncelikle taze kalamar seçmelisiniz. Taze kalamar seçmek için dikkat etmeniz gerekenler şöyle…

Parlak görünümlü olur

Hafif deniz kokar

Eti sıkıdır

Üzerinde yoğun yapışkanlık yoktur

Eğer bütün kalamar aldıysanız şu şekilde temizleyebilirsiniz;

Baş kısmını gövdeden ayırın.

İç organlarını çıkarın.

Şeffaf omurga benzeri kısmı çıkarın.

Derisini soyun.

Halka halka doğrayın.

Temizlenmiş kalamar aldıysanız doğrudan marine işlemine geçebilirsiniz.

Kalamar Marine İşlemi

Kalamarın sert olmaması için marine aşaması şarttır. İşte doğal kalamar hazırlamanın en önemli adımı…

Gerekli Malzemeler

500 gram kalamar

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı limon suyu

Marine Yapılışı

Kalamarları geniş bir kaba alın.

Üzerine süt, karbonat ve limon suyunu ekleyin.

Elinizle 3–4 dakika hafifçe yoğurun.

Üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Bu işlem kalamar liflerini yumuşatır ve kızartma sonrası lokum kıvamı sağlar.

Kalamarı Kızartma Aşaması

Marine edilmiş kalamarları kızartma aşamasında doğru teknikle pişirmek gerekir.

Gerekli Malzemeler

1 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Marine edilen kalamarları süzün.

Hafifçe una bulayın.

Yağı derin tavada iyice kızdırın (yaklaşık 180°C).

Kalamarları parti parti yağa atın.

2–3 dakika içinde altın sarısı renk aldığında çıkarın.

Kızartma sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri uzun süre kızartmanın kalamarı sertleştireceği konusu... Yüksek ısıda kısa süreli bir kızartma işlemi tercih etmelisiniz. Bu yöntemle restoran kalitesinde kolay kalamar yapabilirsiniz. Ancak kızartma ağır gelir diye düşünenlerdenseniz eğer fırında kalamar yöntemini tercih edebilirsiniz.