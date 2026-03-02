Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Evde karamel nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı karamel tarifi

        Evde karamel nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı karamel tarifi

        Karamel tatlı tutkunlarının vazgeçemediği lezzetlerden biri… Çikolatalar, pastalar, cheescakeler ve hatta kahvelerin bile lezzetime lezzet katıyor. Yani tatlı tariflerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karamel, hem klasik hem de modern mutfaklarda sıkça kullanılan sosların başında geliyor. Pek çok tarifte adı geçen karamelin evde nasıl yapıldığı ise oldukça merak ediliyor. Bu nedenle evde karamel nasıl yapılır, evde karamel tarifi ve doğal karamel hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizler için derledik. Katkısız, doğal ve kıvamı tam yerinde bir karamel hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde karamel nasıl yapılır?

        Karamelin Dünya Mutfağındaki Yeri

        Karamel sadece ev tatlılarında değil, dünya mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle Fransız mutfağında karamel sıkça kullanılır. Örneğin, Fransız tatlısı olan Crem brulee üzerindeki yanık şeker tabakası aslında karameldir. Kaşıkla kırıldığında çıkan o çıtır ses, doğru karamelizasyonun sonucudur. Ayrıca bir diğer ünlü Fransız tatlısı olan Crem caramel tatlısının ise tamamen karamel bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Kalıbın altına dökülen karamel, tatlı ters çevrildiğinde üst kısmında parlak bir sos haline gelir. Yani karamel, sadece bizim mutfağımızda değil dünya mutfağında da yalnızca bir sos olmaktan öte önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle karamel tarifi dendiğinde tek bir tariften söz etmek mümkün olmayacak. Çünkü karamelin sos olarak mı yoksa farklı bir şekilde mi kullanılacağına göre tarif de değişir. Karamelin pişirme yöntemi de kuru ve sulu olarak ayrılır. Ayrıca sıvı şekilde hazırlanacak karamel de su veya süt kullanılarak iki farklı şekilde yapılabilir. Karamel tarifine yer vermeden önce karamelin kullanım alanlarına değinelim… İşte karamelin kullanım alanları şöyle;

        REKLAM
        • Cheesecake sosu
        • Trileçe sosu
        • Karamelli puding
        • Pankek ve waffle üzerine
        • Muhallebi
        • Dondurma sosu
        • Kekin üzerine sos olarak
        • Kahve aroması
        • Çeşitli meyve dilimlerini kaplamak için sos olarak. Özellikle elma dilimlerini karamel ile kaplamak oldukça popüler yöntemlerdendir.

        Evde Karamel Tarifi

        Evde karamel tarifi ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak konusu… Öncelikle belirtmeliyiz ki karamel aslında şekerin kontrollü bir şekilde eritilmesiyle elde edilir. Şeker ısıtıldığında önce erir, ardından rengi açık sarıdan kehribar tonuna döner. Bu aşamada oluşan aroma, karameli özel yapan o hafif yanık şeker lezzetini ortaya çıkarır. Bu oluşan hal karamelin özüdür. Bu özü temelde iki farklı yöntem ile elde edebiliriz. Karamel yapımında kullanılan iki temel yöntem şöyle…

        • Kuru yöntem (şekeri direkt eritme)
        • Sulu yöntem (şeker + su ile eritme)

        Ev ortamında en pratik ve en sık tercih edilen yöntem kuru yöntemdir. Çünkü ekstra malzeme gerektirmez ve daha kısa sürede hazırlanır. Sulu yöntem tercih edildiğinde ise bu da kendi içinde ikiye ayrılır. Sulu karamel yapımında su veya süt kullanılır. Ayrıca karamel elde edildikten sonra da farklı şekillerde daha lezzetli hale getirilebilir. Karamel sosunu daha lezzetli hale getiren malzemelerden biri de kremadır… Merak edenler için evde karamel tarifi şöyle;

        REKLAM

        Su ile Karamel Nasıl Yapılır?

        Şekerin kontrollü şekilde eritilmesini sağlayan en güvenli yöntemlerden biri sulu yöntemdir. Özellikle karamel yapımında yeni olanlar için idealdir çünkü şeker daha yavaş ısınır ve yanma riski azalır. Bu yöntemle hazırlanan karamel, hem sade kullanıma hem de sos yapımına uygundur.

        Gerekli Malzemeler

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1/4 su bardağı su

        Yapılışı

        • Orta boy, tercihen açık renkli bir tencereye şekeri ve suyu ekleyin.
        • Karıştırarak şekerin su içinde tamamen çözünmesini sağlayın.
        • Orta ateşte kaynamaya bırakın.
        • Kaynadıktan sonra karıştırmayın. Sadece tencereyi hafifçe sallayabilirsiniz.
        • Renk şeffaftan açık sarıya, ardından kehribar tonuna dönecektir.
        • İstediğiniz renk oluştuğunda ocaktan alın.

        Süt ile Karamel Nasıl Yapılır?

        REKLAM

        Süt ile yapılan karamel, klasik sert karamelden farklıdır. Daha yumuşak, kremamsı ve akışkan bir kıvam elde edilir. Özellikle pasta, dondurma ve kahve tariflerinde tercih edilir. Sütlü karamel yoğun aroması sayesinde ev yapımı tatlılara profesyonel bir dokunuş kazandırır.

        Gerekli Malzemeler

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
        • 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

        Yapılışı

        • Geniş bir tavaya şekeri ekleyin ve orta-kısık ateşte eritin.
        • Şeker tamamen eriyip kehribar rengini aldığında ocaktan alın.
        • Oda sıcaklığındaki sütü yavaş yavaş ekleyin (dikkat: buhar çıkacaktır).
        • Tekrar ocağa alıp kısık ateşte karıştırarak pürüzsüz hale getirin.
        • İsterseniz tereyağı ekleyerek daha parlak ve yoğun kıvam elde edebilirsiniz.
        • Sos kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

        Sıvı Kremalı Karamel Yapımı

        Gerekli Malzemeler

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
        • 1/2 su bardağı sıvı krema (isteğe bağlı)

        Sadece şeker kullanarak sade karamel yapabilirsiniz. Tereyağı ve krema eklediğinizde ise akışkan bir karamel sos elde edersiniz.

        Yapılışı

        • Geniş tabanlı ve mümkünse açık renkli bir tava seçin.
        • Şekeri tavaya eşit şekilde yayın.
        • Orta-kısık ateşte şekeri karıştırmadan erimesini bekleyin.
        • Kenarlardan erime başladığında tahta kaşıkla hafifçe karıştırabilirsiniz.
        • Şeker tamamen eriyip kehribar rengini aldığında ocaktan alın.
        • Eğer sos yapmak istiyorsanız tereyağını ekleyip hızlıca karıştırın.
        • Ardından kremayı dikkatlice ekleyin çünkü bu sırada buhar çıkabilir.
        • Pürüzsüz kıvam aldığında karameliniz hazır.

        Görüldüğü gibi karamel, kuru ve sulu olmak üzere iki temel şekilde yapılabilir ve ev ortamında da doğal karamel elde ederek tariflerinizde güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköyde 2 öğretmeniyle bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı

        Çekmeköyde 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alındı.  (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!