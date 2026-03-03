Evde kaşar nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kaşar tarifi

EVDE KAŞAR TARİFİ

Kaşarın kalori değeri yağ oranına ve tüketilen miktara göre değişir. Ortalama olarak 100 gram kaşar peyniri yaklaşık 350–380 kalori içerir. 1 ince dilim (yaklaşık 25 gram) kaşar ise ortalama 85–95 kalori civarındadır. Enerjinin büyük bölümü süt yağından gelir, bunun yanında kayda değer miktarda protein bulunur. Ev yapımı kaşarda katkı maddesi yer almadığı için kalori değeri benzer seviyede kalır fakat içerik daha saf olur. Eritilerek tüketildiğinde porsiyon fark edilmeden artabilir, bu yüzden miktar kontrolü fayda sağlar.

Malzemeler

5 litre taze tam yağlı süt

1 çay kaşığı peynir mayası (ya da tablet maya)

Yarım çay bardağı içme suyu (mayayı açmak için)

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Büyük tencere

Termometre (yoksa parmak testi yapılabilir)

Temiz tülbent

Süzgeç

Geniş kap

Evde kaşar hazırlamak zaman isteyen fakat adımlarına uyulduğunda başarılı sonuç veren bir süreçtir. İlk aşamada süt büyük bir tencereye alınır ve yaklaşık 32–34 dereceye kadar ısıtılır. Termometre yoksa parmak süte batırıldığında yakmayacak sıcaklık yeterlidir. Maya içme suyunda eritilir ve süte eklenir, yavaş hareketlerle karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılır ve süt yaklaşık kırk beş dakika dinlenmeye bırakılır. Bu sürede süt kesilir ve teleme oluşur. Teleme bıçakla kareler halinde kesilir, ardından on dakika beklenir. Sonrasında karışım tekrar ocağa alınır ve çok kısık ateşte yavaşça karıştırılarak 40 derece civarına çıkarılır. Bu işlem peynir suyunun ayrılmasını hızlandırır.

REKLAM Teleme tülbent serilmiş süzgece alınır ve suyu süzülür. Üzerine hafif baskı uygulanarak fazla sıvı çıkarılır. Elde edilen peynir kitlesi birkaç parçaya bölünür ve sıcak peynir suyuna tekrar batırılır. Bu noktada kaşarın karakteristik uzayan yapısı oluşmaya başlar. Parçalar sıcak su içinde yumuşadıkça yoğrulur, katlanır ve pürüzsüz hale gelene kadar işlem sürdürülür. Kaya tuzu bu aşamada eklenir ve peynir iyice yedirilir. Hamur kıvamına gelen kaşar avuç içinde toparlanır ve yuvarlak ya da silindir form verilir. Şekil verilen peynir soğuk suya alınır, yüzeyi sertleşince çıkarılır. Temiz bezle kurulanır ve buzdolabında dinlenmeye bırakılır. İlk gün taze kaşar kıvamında olur, birkaç gün bekletildiğinde daha toparlanmış bir yapı kazanır. Evde yapılan kaşar katkı maddesi içermez ve kahvaltılarda, tostlarda ya da yemek tariflerinde güvenle kullanılabilir. Doğru sıcaklık, sabırlı yoğurma ve hijyen bu tarifte sonucu belirleyen temel unsurlardır.

Kaşar peyniri çok yönlü yapısı sayesinde pek çok yiyecekle uyum sağlar ve sofrada geniş kullanım alanı bulur. Kahvaltıda taze kaşar dilimleri domates, salatalık, zeytin ve taze ekmekle birlikte dengeli bir tabak oluşturur. Eritilmiş halde tost ve sandviçlerde kullanıldığında sıcak ekmekle bütünleşir ve iç dolguya akışkan bir doku kazandırır. Makarna, fırın yemekleri ve sebze gratinlerinde üst katmana serildiğinde pişirme sırasında kızararak iştah açıcı bir görüntü verir. Köfte, burger ya da ızgara tavuk üzerinde eritildiğinde etle uyumlu bir tat ortaya çıkar. Pizza ve pide tariflerinde temel malzemelerden biridir. Börek, gözleme ve poğaça iç harcında kullanıldığında iç dolgunluğu artırır. Salatalarda küp doğranarak protein kaynağı olarak eklenebilir. Meyve eşlikli sunumlarda üzüm ya da armut dilimleriyle birlikte servis edildiğinde tatlı tuzlu dengesi sağlanır. İçecek olarak çay kahvaltı sunumuna eşlik ederken ayran ya da taze sıkılmış meyve suyu da hafif bir denge kurar. Kaşar peyniri doğru eşlikçilerle birlikte hem kahvaltı hem ana öğün hem atıştırmalık tabaklarında rahatlıkla yer alabilir.