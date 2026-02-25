Evde kaymak nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kaymak tarifi

Kaymak yapımı uzun bir süreç gibi görünse de aslında sabır ve doğru zamanlama gerektirir. Hangi süt tercih edilmeli, buzdolabında ne kadar bekletilmeli ve nasıl saklanmalı gibi sorular sıkça araştırılıyor. Tatlılarda erimeyen, ekmek üzerinde dağılan o klasik kıvamı elde etmenin yöntemlerini merak edenler için her şey yazımızda.

EVDE KAYMAK NASIL YAPILIR?

Kaymak, sabah kahvaltı sofralarının en iddialı ama en az konuşulan oyuncularından biri. Çoğu kişi dışarıdan alınan bir ürün olarak görse de aslında evde yapılabilir ve doğru teknikle yapıldığında oldukça başarılı sonuç verir.

Evde kaymak yapmak için öncelikle mümkünse günlük ve tam yağlı süt tercih edilmeli. Pastörize sütle de sonuç alınır ancak yağ oranı ne kadar yüksekse kaymak o kadar kalın ve aromatik olur.

Süt kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha ocakta tutulur ve ardından mümkünse geniş ağızlı cam ya da çelik bir kaba alınır. Bu aşamada karıştırılmaz. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

EVDE KAYMAK TARİFİ Malzemeler 2 litre tam yağlı süt Yapılışı Süt geniş bir tencereye alınır ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynama noktasına ulaştığında ateş kısılır ve yaklaşık 10 dakika daha kontrollü biçimde kaynatılır. Ardından süt karıştırılmadan geniş ve mümkünse cam bir kaba aktarılır. Üzeri açık şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutulur. Soğuduktan sonra üzeri kapatılarak buzdolabına alınır ve en az 8 saat dinlendirilir. Dinlenme süresi tamamlandığında yüzeyde kalın, hafif buruşuk görünümlü bir kaymak tabakası oluşur. Bıçak ya da spatula yardımıyla kenardan kaldırılarak bütün halinde alınabilir. Daha yoğun kıvam isteyenler, kaymağı aldıktan sonra tekrar katlayarak birkaç saat daha dolapta bekletebilir. Eğer daha kremamsı bir doku istenirse, kaymak hafifçe çırpılabilir. Ancak burada amaç tereyağına dönüştürmek değil, sadece yapıyı homojen hale getirmektir. EVDE KAYMAK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kaymak yapımı basit görünür ama detaylar sonucu doğrudan etkiler.

Yağ oranı düşük sütle kalın kaymak elde etmek zordur. UHT sütle yapılabilir ancak aroma daha zayıf olur. Günlük çiftlik sütü en iyi sonucu verir.

Sütü kaynattıktan sonra mümkün olduğunca geniş yüzeyli bir kaba almak gerekir. Yüzey ne kadar geniş olursa kaymak o kadar homojen ve kalın olur.

Soğuma sürecinde süt kesinlikle karıştırılmamalı. Yüzey bozulursa kaymak tabakası parçalanır ve bütün halinde alınamaz.

Süt ürünleri hassastır. Kullanılan kapların temiz ve kuru olması gerekir. Aksi halde tat ve koku bozulabilir. EV YAPIMI KAYMAK SAKLAMA KOŞULLARI Ev yapımı kaymak katkı maddesi içermediği için saklama süresi sınırlıdır. Bu nedenle doğru koşullarda muhafaza edilmesi önemlidir.