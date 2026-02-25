Evde kaymak nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kaymak tarifi
Kahvaltı sofralarının en hassas ürünlerinden biri olan kaymak, hazır alındığında çoğu zaman beklenen yoğunluğu vermez. Oysa süt seçimi ve ısı kontrolü doğru yapıldığında evde hazırlanabilen bir lezzet. Üst tabakanın kalın olması, kesilmeden toplanması ve parlak dokusunu koruması en çok merak edilen noktalar arasında. Evde kaymak yapımı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Kaymak yapımı uzun bir süreç gibi görünse de aslında sabır ve doğru zamanlama gerektirir. Hangi süt tercih edilmeli, buzdolabında ne kadar bekletilmeli ve nasıl saklanmalı gibi sorular sıkça araştırılıyor. Tatlılarda erimeyen, ekmek üzerinde dağılan o klasik kıvamı elde etmenin yöntemlerini merak edenler için her şey yazımızda.
EVDE KAYMAK NASIL YAPILIR?
Kaymak, sabah kahvaltı sofralarının en iddialı ama en az konuşulan oyuncularından biri. Çoğu kişi dışarıdan alınan bir ürün olarak görse de aslında evde yapılabilir ve doğru teknikle yapıldığında oldukça başarılı sonuç verir.
Evde kaymak yapmak için öncelikle mümkünse günlük ve tam yağlı süt tercih edilmeli. Pastörize sütle de sonuç alınır ancak yağ oranı ne kadar yüksekse kaymak o kadar kalın ve aromatik olur.
Süt kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha ocakta tutulur ve ardından mümkünse geniş ağızlı cam ya da çelik bir kaba alınır. Bu aşamada karıştırılmaz. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.
EVDE KAYMAK TARİFİ
Malzemeler
Yapılışı
Süt geniş bir tencereye alınır ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynama noktasına ulaştığında ateş kısılır ve yaklaşık 10 dakika daha kontrollü biçimde kaynatılır.
Ardından süt karıştırılmadan geniş ve mümkünse cam bir kaba aktarılır. Üzeri açık şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutulur. Soğuduktan sonra üzeri kapatılarak buzdolabına alınır ve en az 8 saat dinlendirilir.
Dinlenme süresi tamamlandığında yüzeyde kalın, hafif buruşuk görünümlü bir kaymak tabakası oluşur. Bıçak ya da spatula yardımıyla kenardan kaldırılarak bütün halinde alınabilir. Daha yoğun kıvam isteyenler, kaymağı aldıktan sonra tekrar katlayarak birkaç saat daha dolapta bekletebilir.
Eğer daha kremamsı bir doku istenirse, kaymak hafifçe çırpılabilir. Ancak burada amaç tereyağına dönüştürmek değil, sadece yapıyı homojen hale getirmektir.
EVDE KAYMAK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
EV YAPIMI KAYMAK SAKLAMA KOŞULLARI
Ev yapımı kaymak katkı maddesi içermediği için saklama süresi sınırlıdır. Bu nedenle doğru koşullarda muhafaza edilmesi önemlidir.
Kaymak, hava almayan cam bir kapta ve buzdolabında saklanmalıdır. Metal kaplar uzun süreli saklama için önerilmez. Ortalama 3 gün içinde tüketilmesi idealdir.
Eğer fazla miktarda yapıldıysa küçük porsiyonlara bölerek saklamak mantıklıdır. Dondurmak mümkündür ancak çözündüğünde doku değişebilir.
Evde yapılan kaymağın en büyük avantajı içeriğini bilmenizdir. Kahvaltıda bal ile, tatlılarda ya da sade şekilde kullanabilirsiniz. Doğru teknikle yapıldığında dışarıdan alınan pek çok üründen daha yoğun kaymak elde etmek mümkündür.