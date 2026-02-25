Mutfağa yayılan hafif karamel kokusu ve ipeksi dokusuyla kazandibi, aslında sanıldığından çok daha kontrollü bir tatlı. En çok hata yapılan nokta ise yanık kısmın ayarı ve muhallebinin kıvam dengesi. Peki, Evde kazandibi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kazandibi tarifi nasıl olmalıdır?

KAZANDİBİ NEDİR?

Kazandibi, Türk mutfağının en karakteristik sütlü tatlılarından biridir ancak onu sadece bir muhallebi türü olarak tanımlamak eksik kalır. Bu tatlıyı farklı kılan unsur kıvamı değil, kontrollü yanma tekniğidir. Tatlının yüzeyi değil tabanı yakılır ve servis sırasında ters çevrilir. Böylece damakta aynı anda iki zıt doku oluşur. Bunun üstü ipeksi sütlü yapı, altta karamelize ve hafif isli katman yer alır.

Osmanlı saray mutfağında ortaya çıkan kazandibi, aslında tavukgöğsü ailesinin bir üyesidir. Geleneksel tarifte lif haline getirilmiş tavuk eti bulunur. Günümüzde çoğu versiyonda tavuk kullanılmaz ancak pişirme mantığı hâlâ aynıdır. Uzun süre karıştırılarak pişirilen nişasta ve süt bazlı bir muhallebi hazırlanır, ardından geniş tabanlı kapta şeker kontrollü biçimde yakılır ve tatlı bu karamelize yüzeye yayılır. Hafif yanık aroması olmazsa sadece yoğun bir muhallebiye dönüşür. Fazla yanarsa da acılaşır. Bu yüzden aslında en zor sütlü tatlılardan biridir.

EVDE KAZANDİBİ NASIL YAPILIR? Evde yapılan kazandibinde en büyük hata yüksek ateş kullanmaktır. Oysa tatlının mantığı yavaş pişirme ve nişastanın tamamen açılmasıdır. Süt, şeker, nişasta ve pirinç unu karışımı orta ateşte sürekli karıştırılır. Buradaki amaç kaynatmak değil yapı oluşturmaktır. Karışım koyulaşırken parlak bir yüzey kazanmalı ve akışkanlığını kaybetmeden yoğunlaşmalıdır. Muhallebi hazırlandıktan sonra ikinci aşama başlar. Geniş ve mümkünse kalın tabanlı bir tepsi hafifçe yağlanır ve tabana ince bir tabaka toz şeker serpilir. Tepsi ocak üzerinde gezdirilerek şeker eritilir. Bu aşama tatlının kimliğini belirler. Şeker kahverengi tonuna geldiğinde muhallebi hızla dökülür ve yayılır. En kritik nokta ise şu şekilde belirtilir. Döküldükten sonra tekrar pişirme yapılır. Tepsi altı kısık ateşte birkaç dakika daha tutulur. Böylece muhallebi ile karamel birleşir. Ardından oda sıcaklığında dinlendirilir ve buzdolabında soğutulur. Servis edilirken spatula ile kazınarak rulo yapılır. İsmini buradan alır çünkü tatlı gerçekten kazınarak çıkarılır.