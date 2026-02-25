Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Evde kazandibi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kazandibi tarifi

        Evde kazandibi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kazandibi tarifi

        Sütlü tatlıların en nostaljiklerinden biri olan kazandibi, dışarıdan alındığında lezzetli ama çoğu zaman ağır bulunan bir tatlıya dönüşebiliyor. Oysa doğru teknik ve birkaç püf noktasıyla evde hazırlanan versiyonu çok daha hafif, dengeli ve doğal bir sonuç veriyor. Yanık aroması nasıl ayarlanır, taban kıvamı neden tutmaz, muhallebi kesilmeden nasıl pişirilir gibi merak edilen soruların yanıtları sizler için yazımızda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 16:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde kazandibi nasıl yapılır?

        Mutfağa yayılan hafif karamel kokusu ve ipeksi dokusuyla kazandibi, aslında sanıldığından çok daha kontrollü bir tatlı. En çok hata yapılan nokta ise yanık kısmın ayarı ve muhallebinin kıvam dengesi. Peki, Evde kazandibi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kazandibi tarifi nasıl olmalıdır?

        KAZANDİBİ NEDİR?

        Kazandibi, Türk mutfağının en karakteristik sütlü tatlılarından biridir ancak onu sadece bir muhallebi türü olarak tanımlamak eksik kalır. Bu tatlıyı farklı kılan unsur kıvamı değil, kontrollü yanma tekniğidir. Tatlının yüzeyi değil tabanı yakılır ve servis sırasında ters çevrilir. Böylece damakta aynı anda iki zıt doku oluşur. Bunun üstü ipeksi sütlü yapı, altta karamelize ve hafif isli katman yer alır.

        REKLAM

        Osmanlı saray mutfağında ortaya çıkan kazandibi, aslında tavukgöğsü ailesinin bir üyesidir. Geleneksel tarifte lif haline getirilmiş tavuk eti bulunur. Günümüzde çoğu versiyonda tavuk kullanılmaz ancak pişirme mantığı hâlâ aynıdır. Uzun süre karıştırılarak pişirilen nişasta ve süt bazlı bir muhallebi hazırlanır, ardından geniş tabanlı kapta şeker kontrollü biçimde yakılır ve tatlı bu karamelize yüzeye yayılır. Hafif yanık aroması olmazsa sadece yoğun bir muhallebiye dönüşür. Fazla yanarsa da acılaşır. Bu yüzden aslında en zor sütlü tatlılardan biridir.

        EVDE KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

        Evde yapılan kazandibinde en büyük hata yüksek ateş kullanmaktır. Oysa tatlının mantığı yavaş pişirme ve nişastanın tamamen açılmasıdır. Süt, şeker, nişasta ve pirinç unu karışımı orta ateşte sürekli karıştırılır. Buradaki amaç kaynatmak değil yapı oluşturmaktır. Karışım koyulaşırken parlak bir yüzey kazanmalı ve akışkanlığını kaybetmeden yoğunlaşmalıdır. Muhallebi hazırlandıktan sonra ikinci aşama başlar. Geniş ve mümkünse kalın tabanlı bir tepsi hafifçe yağlanır ve tabana ince bir tabaka toz şeker serpilir. Tepsi ocak üzerinde gezdirilerek şeker eritilir. Bu aşama tatlının kimliğini belirler. Şeker kahverengi tonuna geldiğinde muhallebi hızla dökülür ve yayılır.

        En kritik nokta ise şu şekilde belirtilir. Döküldükten sonra tekrar pişirme yapılır. Tepsi altı kısık ateşte birkaç dakika daha tutulur. Böylece muhallebi ile karamel birleşir. Ardından oda sıcaklığında dinlendirilir ve buzdolabında soğutulur. Servis edilirken spatula ile kazınarak rulo yapılır. İsmini buradan alır çünkü tatlı gerçekten kazınarak çıkarılır.

        REKLAM

        EVDE, KAZANDİBİ TARİFİ?

        Ev versiyonunu doğal ve stabil hale getirmenin yolu katkı maddesi kullanmamaktır. Kıvam verici tozlar yerine pirinç unu ve nişasta dengesi doğru kurulmalıdır. Aksi halde tatlı ya lastiksi olur ya da kesilir.

        • Doğal kazandibi için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:
        • Süt mutlaka tam yağlı olmalı
        • Şeker pişirme sırasında değil sonunda dengelenmeli
        • Karışım blenderdan geçirilmemeli, hava kabarcığı tatlıyı süngerimsi yapar
        • Vanilya piştikten sonra eklenmeli

        Basit versiyon için kıvamı kurtaran küçük bir teknik vardır. Muhallebi piştikten sonra 3 dakika dinlendirilir. Bu bekleme nişastanın son bağlanmasını sağlar. Hemen dökülürse tepsiye su salar ve yanık katman ayrılır. Doğru yapıldığında ev kazandibinin kesiti mat değil parlak görünür ve rulo yapıldığında kırılmaz. Bu aslında profesyonel mutfakla ev mutfağı arasındaki temel farktır.

        KAZANDİBİ SAKLAMA KOŞULLARI?

        Kazandibi bekledikçe lezzetlenen bir tatlı değildir. Aksine aroması zamanla sönümlenir. Bunun nedeni karamel katmanın nem çekmesidir. Buzdolabında açık bırakılırsa alt tabaka yumuşar ve yanık aroması kaybolur. Bu yüzden aşağıdaki saklama koşulları dikkate alınabilir.

        • Hava almayan kapta muhafaza edilmeli
        • 2 ila 4 derece arasında tutulmalı
        • 48 saat içinde tüketilmeli
        • Dondurmak önerilmez. Çözündüğünde nişasta yapısı parçalanır ve tatlı sulanır. Ayrıca servis öncesi oda sıcaklığına getirilmemelidir. Soğuk servis edilir ancak buzdolabından çıkarıldıktan sonra yaklaşık 3 dakika dinlendirmek aromayı belirginleştirir.
        • İyi saklanmış bir kazandibi kesildiğinde alt katmanı hâlâ koyu renkli kalır ve muhallebi katmanından ayrılmaz. Eğer taban soluklaşmışsa bu nem aldığını gösterir ve tatlı karakterini kaybetmiştir.
        ÖNERİLEN VİDEO

        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu

        Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum p...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon