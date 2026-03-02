Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Evde kemik suyu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kemik suyu tarifi

        Evde kemik suyu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kemik suyu tarifi

        Kemik suyu son yıllarda sağlıklı beslenme ve doğal şifa kaynakları denildiğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri haline geldi. Çorbaların, pilavların, sosların ve hatta bazı tatlıların lezzetini artıran kemik suyu, yalnızca yemeklerin tadını güzelleştirmekle kalmaz aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen ve sindirim sağlığına katkıda bulunan değerli bir besindir. Hazır bulyonlara kıyasla katkısız ve doğal bir alternatif isteyenler için evde kemik suyu nasıl yapılır sorusu oldukça önemli. Doğru malzemeler, uzun kaynama süresi ve dikkat edilecek birkaç püf noktası ile tamamen doğal kemik suyu elde etmek mümkündür. İşte adım adım evde kemik suyu tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde kemik suyu nasıl yapılır?

        Kemik Suyu Nedir, Faydaları Nelerdir?

        Kemik suyu, dana, tavuk veya kuzu kemiklerinin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, besin değeri oldukça yüksek bir sıvıdır. Bu pişirme süreci sayesinde kemiklerde bulunan kolajen, jelatin, mineraller ve amino asitler suya geçer. Sonuç olarak, kemik suyu hem yemeklerde lezzet verici hem de sağlık açısından destekleyici bir rol oynar.

        Kemik suyunun bilinen başlıca faydaları şunlardır;

        • Bağışıklık sistemini güçlendirir
        • Eklem ve kemik sağlığını destekler
        • Cilt elastikiyetini artırır
        • Sindirim sistemine yardımcı olur
        • Hastalık dönemlerinde vücuda destek sağlar
        • Protein ve mineral açısından zengindir

        Özellikle soğuk kış günlerinde, çorba veya sıcak içecek olarak tüketildiğinde, vücuda hem enerji verir hem de doğal bir sağlık desteği sunar. Hazır ürünlerdeki katkı maddelerinden uzak durmak isteyenler için evde kemik suyu tarifi çok daha güvenli ve besleyici bir seçenektir. Peki kemik suyu nasıl yapılır?

        REKLAM

        Evde Kemik Suyu Nasıl Yapılır?

        Evde kemik suyu yapmak sanıldığından daha kolaydır ancak sabır gerektirir. Kemiklerin uzun süre kısık ateşte kaynatılması, içindeki tüm besin maddelerinin suya geçmesini sağlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler ve adım adım yapım süreci:

        Gerekli Malzemeler

        • 1–1,5 kilo dana veya kuzu kemiği
        • 2 litre su (kemikleri kaplayacak kadar)
        • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
        • 1 adet soğan
        • 1 adet havuç
        • 1 adet kereviz sapı (isteğe bağlı)
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Yapılışı

        1- Kemikleri bol suyla yıkayın ve gerekirse 5 dakika kaynatıp ilk suyunu dökün; bu, kemik suyunun daha berrak olmasını sağlar.

        2- Temizlenen kemikleri geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

        3- Elma sirkesini ilave edin ve yaklaşık 15 dakika bekletin; bu, kemiklerin minerallerini açığa çıkarmasına yardımcı olur.

        4- Soğan, havuç ve isteğe bağlı kereviz sapını ekleyin.

        5- Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısın ve en az 6–8 saat, mümkünse 12 saat kısık ateşte pişirin.

        6- Kaynama sırasında üstte oluşan köpükleri ara ara alın; bu, kemik suyunun berrak olmasını sağlar.

        7- Pişirme tamamlandığında kemikleri ve sebzeleri süzün ve cam kavanozlara aktarın.

        REKLAM

        Bu yöntemle hazırlanan kemik suyu hem yemeklerde kullanılabilir hem de tek başına besleyici bir içecek olarak tüketilebilir.

        Kemik Suyu Tarifi ve Doğal Kemik Suyu

        Evde hazırlanan doğal kemik suyu, katkısız ve tamamen sağlıklıdır. Hazır bulyonlar veya tabletler ile kıyaslandığında, ev yapımı kemik suyu çok daha yoğun bir aroma ve besin değeri sunar. Ayrıca, kemik suyunu dilerseniz buz kalıplarına dökerek porsiyonluk şekilde saklayabilir, yemeklerinizde pratik kullanım sağlayabilirsiniz.

        Doğal kemik suyu hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar şöyle…

        • İlikli kemik kullanmak, suyun kolajen oranını artırır.
        • Sirke eklemek minerallerin suya geçmesini sağlar.
        • Kısık ateşte uzun süre kaynatmak, besin değerinin korunmasına yardımcı olur.
        • Üstte biriken köpükleri düzenli olarak almak, suyun berrak olmasını sağlar.
        • Hazırlanan kemik suyu buzdolabında 4–5 gün, derin dondurucuda 3 aya kadar saklanabilir.

        Bu basit ama etkili yöntemlerle, mutfağınızda her zaman lezzetli ve sağlıklı evde kemik suyu bulundurabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

        ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!