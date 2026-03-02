Evde kemik suyu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kemik suyu tarifi

Kemik Suyu Nedir, Faydaları Nelerdir?

Kemik suyu, dana, tavuk veya kuzu kemiklerinin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, besin değeri oldukça yüksek bir sıvıdır. Bu pişirme süreci sayesinde kemiklerde bulunan kolajen, jelatin, mineraller ve amino asitler suya geçer. Sonuç olarak, kemik suyu hem yemeklerde lezzet verici hem de sağlık açısından destekleyici bir rol oynar.

Kemik suyunun bilinen başlıca faydaları şunlardır;

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Eklem ve kemik sağlığını destekler

Cilt elastikiyetini artırır

Sindirim sistemine yardımcı olur

Hastalık dönemlerinde vücuda destek sağlar

Protein ve mineral açısından zengindir

Özellikle soğuk kış günlerinde, çorba veya sıcak içecek olarak tüketildiğinde, vücuda hem enerji verir hem de doğal bir sağlık desteği sunar. Hazır ürünlerdeki katkı maddelerinden uzak durmak isteyenler için evde kemik suyu tarifi çok daha güvenli ve besleyici bir seçenektir. Peki kemik suyu nasıl yapılır?

REKLAM

Evde Kemik Suyu Nasıl Yapılır?

Evde kemik suyu yapmak sanıldığından daha kolaydır ancak sabır gerektirir. Kemiklerin uzun süre kısık ateşte kaynatılması, içindeki tüm besin maddelerinin suya geçmesini sağlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler ve adım adım yapım süreci:

Gerekli Malzemeler

1–1,5 kilo dana veya kuzu kemiği

2 litre su (kemikleri kaplayacak kadar)

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

1- Kemikleri bol suyla yıkayın ve gerekirse 5 dakika kaynatıp ilk suyunu dökün; bu, kemik suyunun daha berrak olmasını sağlar.

2- Temizlenen kemikleri geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 3- Elma sirkesini ilave edin ve yaklaşık 15 dakika bekletin; bu, kemiklerin minerallerini açığa çıkarmasına yardımcı olur. 4- Soğan, havuç ve isteğe bağlı kereviz sapını ekleyin. 5- Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısın ve en az 6–8 saat, mümkünse 12 saat kısık ateşte pişirin. 6- Kaynama sırasında üstte oluşan köpükleri ara ara alın; bu, kemik suyunun berrak olmasını sağlar. 7- Pişirme tamamlandığında kemikleri ve sebzeleri süzün ve cam kavanozlara aktarın. REKLAM Bu yöntemle hazırlanan kemik suyu hem yemeklerde kullanılabilir hem de tek başına besleyici bir içecek olarak tüketilebilir. Kemik Suyu Tarifi ve Doğal Kemik Suyu Evde hazırlanan doğal kemik suyu, katkısız ve tamamen sağlıklıdır. Hazır bulyonlar veya tabletler ile kıyaslandığında, ev yapımı kemik suyu çok daha yoğun bir aroma ve besin değeri sunar. Ayrıca, kemik suyunu dilerseniz buz kalıplarına dökerek porsiyonluk şekilde saklayabilir, yemeklerinizde pratik kullanım sağlayabilirsiniz.